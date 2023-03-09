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Ruj sürmek ve makyaj yapmak orucu bozar mı? Oruçluyken saç boyatılır mı? Diyanet açıkladı

09.03.2023 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11 ayın sultanı Ramazan ayına sayılı günler kala orucu bozan şeyler hakkında araştırmalar hız kazandı. Bu kapsamda ruj sürmek ve makyaj yapmak orucu bozar mı? Oruçluyken saç boyatılır mı? gibi sorular yeniden gündeme geldi. Konu hakkında Diyanet tarafından yapılan açıklamayı sizler için derledik. İşte tüm detaylar...

Ruj sürmek ve makyaj yapmak orucu bozar mı? Oruçluyken saç boyatılır mı? Diyanet açıkladı

Ramazan ayı için heyecanlı bekleyiş devam ederken vatandaşlar orucu bozan durumları araştırmaya başladılar. Unutkanlıkla yapılan bazı eylemler, oruç ibadetinin bozulmasına neden olabiliyor. Peki, Ruj sürmek ve makyaj yapmak orucu bozar mı? Oruçluyken saç boyatılır mı? Konu hakkında Diyanet açıklama yaptı. İşte tüm merak edilenler...

RUJ SÜRMEK VE MAKYAJ YAPMAK ORUCU BOZAR MI?

Oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Makyaj, saç boyamak ve saç bakımı bu kapsamda olmadığından orucu bozmaz.

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AĞDA YAPMAK ORUCU BOZAR MI?

Vücuttaki kılların hangi yolla olursa olsun alınması orucu bozmaz. Çünkü oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Kıl almak veya aldırmak bunların kapsamında olmadığından orucu bozmaz.
Burada şu husus da belirtilmelidir ki, kadının erkeğe karşı avret mahalli eller, ayaklar ve yüzü hariç tüm bedenidir. Kadının kadına karşı avret mahalli, diz kapağı ile göbek arasıdır. Zaruret ve ihtiyaç olmadan bu yerlerin dışındaki bölgelerin başka kadınlara veya erkeklere gösterilmesi caiz değildir.

Bu itibarla ağda veya lazerle epilasyon yaptırmak isteyen kişinin, erkek olsun kadın olsun yabancı bir kişiye avret mahallini açması helal olmadığı gibi, bu işlemi uygulayan kişinin de bu kısma bakması ve dokunması helal değildir.

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diyanet ruj sürmek orucu bozar mı

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