HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Rujuyla yere yazılar yazdı! Bekçilerin durdurmak istediği kadın polis merkezini birbirine kattı... Polisin saçını çekip yere düşürdü

Rujuyla yere yazılar yazdı! Bekçilerin durdurmak istediği kadın polis merkezini birbirine kattı... Polisin saçını çekip yere düşürdü

10.07.2023 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu'nda motosikletiyle tehlikeli hareketler yapınca, mahalle bekçilerinin durdurmak istediği M.D. kaçtı. Bekçilerin takibiyle akaryakıt istasyonunda yakalanan kadın götürüldüğü polis merkezini birbirine kattı. Polis ekiplerine hakaretler ederek bağıran kadının üst aramasında ise bir miktar uyuşturucu bulundu. Polis merkezini birbirine katan kadının rujuyla yere polise hakaret içeren yazılar yazdığı, bir kadın polisin de saçını çekerek yere düşürdüğü öğrenildi.

Rujuyla yere yazılar yazdı! Bekçilerin durdurmak istediği kadın polis merkezini birbirine kattı... Polisin saçını çekip yere düşürdü

Akıllara durgunluk veren olay, 8 Temmuz Cumartesi günü Karaköy Polis Merkezi'nde meydana geldi. İddialara göre, Karaköy'de trafikte motosikletiyle tehlikeli hareketler yapan M.D., mahalle bekçileri tarafından durdurulmak istendi. Kadının kaçması üzerine bekçiler olayı polise bildirdi. Bekçilerin takip ettiği kadın, kendini bir akaryakıt istasyonunun tuvaletine kilitledi. İstasyona gelen polis ekipleri kadının çıkması için uyarıda bulundu. Polise hakaret ederek bağıran kadın, bir süre sonra polis merkezine götürüldü.

3eb6218761eb16184cbc16a8dc696ae7

POLİS MERKEZİNDE KENDİNİ YERE ATTI, RUJUYLA YERE YAZILAR YAZDI

Polis merkezinde de kendini yere atan M.D. rujuyla yere polise hakaret içeren yazılar yazdı. Nezarethaneye girmek istemeyen M.D., polisin saçını çekerek yere düşürdü. Üzerinden bir miktar uyuşturucu madde çıkan M.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

618fb76956d3284ac79d04a85594e515

KADIN POLİSİN SAÇINI ÇEKEREK YERE DÜŞÜRDÜ

Polis aracına binmemek için uzun süre direnen kadının polise hakaret edip zorluk çıkardığı o anlar ise cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, polis aracına binmemek için direnen kadının polise zorluk çıkarması görülüyor. Güçlükle polis aracına bindirilen M.D., bu sefer de polis merkezinde kendini yere atarak hakaretlerine devam etti. Kadın polisin ise saçını çekerek yere düşürdü.

UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

Güçlükle sakinleştirilen kadının üst aramasında 0,1 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. M.D. ‘Polise mukavemet’ ‘Kasten yaralama’, ’uyuşturucu madde kullanmak’ ve ‘trafiği tehlikeye düşürme" suçlarından adliyeye sevk edildi.

396a327e83c92fcc959cdcc3683e376e

TEHDİTLERİNE DEVAM ETTİ

M.D. mahkemece serbest bırakıldı. Serbest bırakılan kadın sosyal medyadan yaptığı yayınlarla polisi tehdit etmeye devam etti. (DHA)

'Sapkınlık' diyerek çıkıştılar! Arbede çıktı 'Sapkınlık' diyerek çıkıştılar! Arbede çıktı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saklandığı mağarada öldürüldü! Saklandığı mağarada öldürüldü!
Anahtar Kelimeler:
bekçi polis Beyoğlu

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Ailesinin 200 yıllık evinde buldu! Döşemeleri kaldırınca inanamadı

Ailesinin 200 yıllık evinde buldu! Döşemeleri kaldırınca inanamadı

Yazın en havalısı siz olun! Avva'da sezon fırsatları devam ediyor

Yazın en havalısı siz olun! Avva'da sezon fırsatları devam ediyor

Karısının boşanma davası açtığını öğrenince öfkeden deliye döndü

Karısının boşanma davası açtığını öğrenince öfkeden deliye döndü

Köyü çıplaklar bastı! Köylü canından bezip evlerini terk etti

Köyü çıplaklar bastı! Köylü canından bezip evlerini terk etti

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.