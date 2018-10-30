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Rukban kampına insani yardım yine Esed rejimine takıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 18:45 | Son Güncelleme

BM, Suriye'nin güneybatısındaki Rukban kampına yapılacak insani yardım sevkiyatının ertelendiğini bildirdi

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin güneybatısındaki Rukban kampına yapılacak insani yardım sevkiyatının ertelendiğini duyurdu.

Beşşar Esed rejiminin ocak ayından bu yana insani yardım sevkiyatına izin vermediği Rukban kampına nihayet gönderileceği duyurulan BM insani yardım konvoyu, rejimin engellemelerinden dolayı bir türlü hareket edemiyor.

BM Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Ali Al-Za'tari, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Rukban'a 27 Ekim'de ulaşacağı duyurulan konvoyun hareketinin ertelendiğini belirtti.

Erteleme nedenini "güvenlik" gerekçelerine bağlayan Al-Za'tari, konvoyun bölgeye hareket etmesi için Esed rejimiyle görüşmelerin sürdüğüne işaret etti.

Ali Al-Za'tari, insani yardım çalışanlarının güvenliğinin sağlanması gerektiğini vurgulayarak, konvoyun Rukban'a ne zaman hareket edeceğine ilişkin ise bilgi paylaşmadı.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın danışmanı Jan Egeland, 18 Ekim'de yaptığı açıklamada, Esed rejiminin ocak ayından bu yana insani yardım sevkiyatına izin vermediği Rukban kampına nihayet yardım ulaştırabileceklerini duyurmuştu.

Rejimin BM'nin insani yardım konvoylarına yeşil ışık yaktığı bilgisini paylaşan Egeland, Ürdün sınırındaki kampta yaşayan yaklaşık 50 bin sivile gıda ve sağlık yardımlarından oluşan konvoyu geçen hafta içinde göndermeyi umduklarını kaydetmişti.

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BM yardım konvoyu insani yardım Rukban

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