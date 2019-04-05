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Rukban Kampı'nda zorunlu tahliyeler

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 15:28 | Son Güncelleme

Rejim ve Rusya, 60 bin civarı sivilin insanlık dışı koşullarda kuşatmada tutulduğu Rukban Kampı'ndan yaklaşık 200 aileyi tahliye etti - Tahliye edilen ailelerin belli aşiretlerin mensubu olduğu, kuşatmanın sıkılaşması ve çocuklarının sağlığından duydukları endişe nedeniyle tahliyeyi kabul ettikleri belirtildi

Esed rejimi ve garantörü Rusya, Ürdün sınırındaki Rukban Kampı'ndan yaklaşık 200 aileyi rejim bölgesine tahliye etti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Esed rejimi, Rusya'nın garantörlüğünde kuşatmada tuttuğu kampta tahliye süreci yürütmeye başladı.

Rusya ve rejim, bir süredir Ürdün sınırındaki Rukban Kampı'nı boşaltacakları yönünde açıklamalar yapıyordu. AA'nın bilgi aldığı yerel kaynaklar ise Rukban'daki 60 bin civarındaki sivilin, kamptaki insanlık dışı koşullara rağmen rejim bölgesine gitmek istemediğini belirtiyor.

AA'nın ulaştığı kamp sakinleri, internet üzerinden gönderdikleri ses kayıtlarında, Rusya'nın kamp civarında bir müzakere çadırı kurduğunu, birkaç aşiret temsilcisinin görüşmelere katıldığını ve sunulan koşulları kabul edenlerin temsil ettiği 200 civarında ailenin kamptan çıktığını belirtti.

Söz konusu ailelerin kuşatmanın sıkılaşması ve çocuklarının sağlıklarından duydukları endişe nedeniyle kamptan ayrıldıkları ve rejimin Humus'ta belirlediği geçici barınma merkezlerine götürüldüğü öğrenildi.

- Endişeli bekleyiş sürüyor

Ses kaydı gönderen siviller, kamptan ayrılan ailelerin belirli aşiretlere mensup olduğunu, kendilerinin ise rejimin gösterdiği yerlere gitmek istemediklerini ve uluslararası camiadan yardım beklediklerini dile getirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) sık sık kamptaki durumun iyileştirilmesi, insani yardım girişlerine izin verilmesi ve herhangi bir tahliyenin isteğe bağlı ve güvenli biçimde yapılması gerektiğini vurguluyor.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke, AA muhabirine 19 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Rusya'nın tahliye girişiminde BM'nin herhangi bir dahli olmadığını söylemişti.

Laerke, "Bu girişim, Rus ve Suriyeli yetkililerce duyuruldu. Rukban'daki nüfusun dönüşü ya da yeniden konumlandırılmasının belli ilkeler çerçevesinde olması gerektiği, yeniden konumlandırmanın isteğe bağlı, güvenli, temkinli, yeterince bilgilenmiş şekilde ve minimum koruma standartları uyarınca yapılması gerektiğini yineliyoruz." ifadesini kullanmıştı.

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