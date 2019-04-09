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Rukban Kampı'nda zorunlu tahliyeler

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 14:30 | Son Güncelleme

Beşşar Esed rejiminin kuşattığı, açlık ve ilaçsızlığa bağlı hastalıkların baş gösterdiği 60 bin nüfuslu Rukban Kampı'ndan zorunlu tahliyeler kapsamında son dört günde bin 250 kişi çıktı - Rusya, sivilleri Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki alanlar yerine, rejimin kontrolündeki Humus'a yönlendiriyor - Rukban Kampı Genel ve Siyasi ilişkiler Heyeti: - "Kamptaki sivillerin büyük kısmını biz temsil ediyoruz. Halkımızın rejim ve Şii milislerin kontrolündeki bölgelere dönmeleri halinde intikam ve tutuklanmaya maruz kalacaklarından duyduğumuz korku ve endişeden dolayı rejim bölgelerine zorla gönderilmelerine karşı çıkıyoruz"

ÖMER KOPARAN/ADHAM KAKO - Beşşar Esed rejiminin kuşatmasındaki Rukban Kampı'ndan tahliyeye zorlanan siviller, muhaliflerin kontrolündeki alanlara gitmek istiyor.

Beşşar Esed rejimi, Ürdün sınırında kuşatmada tuttuğu Rukban Kampı'nda, geçen hafta Rusya'nın garantörlüğünde, rejimin kontrolündeki Humus'a tahliye süreci başlatmıştı.

AA muhabirinin internet üzerinden ses kaydı yoluyla bilgi aldığı kamp içindeki kaynaklar, sivillerin büyük kısmının rejim bölgesine gitmek istemediğini, yaklaşık 60 bin sivilden şu ana kadar yalnızca bin 250 kişinin kamptan ayrıldığını bildirdi.

Kaynaklar, bölgede yaşam şartlarının gittikçe kötüleştiğini, çocuklar için mama, süt ve ilaç bulunmadığını, Esed ve destekçilerinin kampa uyguladığı kuşatmanın açlık ve sağlık sorunlarına yol açtığını belirtti.

Rusya'nın bu şartlardan faydalanarak sivillere kamptan çıkmaları ve rejim bölgesine geçmeleri için baskı yaptığını ifade eden kaynaklar, Rusya'nın bölgedeki sivillerin muhaliflerin kontrolündeki bölgelere çıkış taleplerini reddettiğini dile getirdi.

Kaynaklar, Rusya'nın, kampın Özgür Suriye Ordusu'na bağlı ABD destekli grupların kontrolünde olması nedeniyle burayı saldırmadan, sivillere baskı yoluyla ele geçirmeye çalıştığını vurguladı.

- Muhaliflerin kontrolündeki bölgeye güvenli geçiş çağrısı

Öte yandan Rukban Kampı Genel ve Siyasi ilişkiler Heyeti tarafından dün akşam yapılan yazılı açıklamada, sivillerin rejim kontrolündeki bölgelere çıkışları için rejimle herhangi bir görüşme yapılmayacağı duyuruldu.

Açıklamada, "Kamptaki sivillerin büyük kısmını biz temsil ediyoruz. Halkımızın rejim ve Şii milislerin kontrolündeki bölgelere dönmeleri halinde intikam ve tutuklanmaya maruz kalacaklarından duyduğumuz korku ve endişeden dolayı rejim bölgelerine zorla gönderilmelerine karşı çıkıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca kuşatma altındaki kampta yaşayanların rejim bölgesi yerine, ülkenin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelere çıkışları için "güvenli koridorların" oluşturulması çağrısı yapıldı.

- Rukban Kampı'ndaki insani kriz

Birleşmiş Milletler (BM) sık sık kamptaki durumun iyileştirilmesi, insani yardım girişlerine izin verilmesi ve herhangi bir tahliyenin isteğe bağlı ve güvenli biçimde yapılması gerektiğini vurguluyor.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke, AA muhabirine 19 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Rusya'nın tahliye girişiminde BM'nin herhangi bir dahli olmadığını söylemişti.

Laerke, "Bu girişim, Rus ve Suriyeli yetkililerce duyuruldu. Rukban'daki nüfusun dönüşü ya da yeniden konumlandırılmasının belli ilkeler çerçevesinde olması gerektiği, yeniden konumlandırmanın isteğe bağlı, güvenli, temkinli, yeterince bilgilenmiş şekilde ve minimum koruma standartları uyarınca yapılması gerektiğini yineliyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Esed rejimi, destekçisi Rusya ile şimdiye kadar Doğu Guta, Humus, Barada, Doğu Halep, Zebadani, Madaya, Dera, Yermük Kampı gibi birçok bölgeyi kuşatma, saldırı ve tehcir yoluyla ele geçirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Kuşatma rejim Rukban Rusya Suriye tahliye

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