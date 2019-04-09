Rukban Kampı'nda zorunlu tahliyeler

Rusya'nın bu şartlardan faydalanarak sivillere kamptan çıkmaları ve rejim bölgesine geçmeleri için baskı yaptığını ifade eden kaynaklar, Rusya'nın bölgedeki sivillerin muhaliflerin kontrolündeki bölgelere çıkış taleplerini reddettiğini dile getirdi.

Kaynaklar, bölgede yaşam şartlarının gittikçe kötüleştiğini, çocuklar için mama, süt ve ilaç bulunmadığını, Esed ve destekçilerinin kampa uyguladığı kuşatmanın açlık ve sağlık sorunlarına yol açtığını belirtti.

AA muhabirinin internet üzerinden ses kaydı yoluyla bilgi aldığı kamp içindeki kaynaklar, sivillerin büyük kısmının rejim bölgesine gitmek istemediğini, yaklaşık 60 bin sivilden şu ana kadar yalnızca bin 250 kişinin kamptan ayrıldığını bildirdi.

Kaynaklar, Rusya'nın, kampın Özgür Suriye Ordusu'na bağlı ABD destekli grupların kontrolünde olması nedeniyle burayı saldırmadan, sivillere baskı yoluyla ele geçirmeye çalıştığını vurguladı.

- Muhaliflerin kontrolündeki bölgeye güvenli geçiş çağrısı

Öte yandan Rukban Kampı Genel ve Siyasi ilişkiler Heyeti tarafından dün akşam yapılan yazılı açıklamada, sivillerin rejim kontrolündeki bölgelere çıkışları için rejimle herhangi bir görüşme yapılmayacağı duyuruldu.

Açıklamada, "Kamptaki sivillerin büyük kısmını biz temsil ediyoruz. Halkımızın rejim ve Şii milislerin kontrolündeki bölgelere dönmeleri halinde intikam ve tutuklanmaya maruz kalacaklarından duyduğumuz korku ve endişeden dolayı rejim bölgelerine zorla gönderilmelerine karşı çıkıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca kuşatma altındaki kampta yaşayanların rejim bölgesi yerine, ülkenin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelere çıkışları için "güvenli koridorların" oluşturulması çağrısı yapıldı.

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