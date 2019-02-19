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Rukban kampından çıkışlar için insani koridorlar açıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.02.2019 12:18 | Son Güncelleme

Rusya Ulusal Savunma Merkezi Şefi Mikhail Mizintsev, Suriye’de Esad rejiminin ablukası altında bulunan Rukban mülteci kapından çıkışların sağlanması için 2 insani koridorun açıldığını duyurdu.Geçtiğimiz günlerde Esad rejimin ablukasi altında olan giriş ve çıkışların sağlanamadığı Suriye’nin Ürdün sınırındaki bir çölde bulunan Rukban kapısına insani koridor açılacağını duyuran Rusya’dan konuya dair ilk hamle geldi.

Rusya Ulusal Savunma Merkezi Şefi Mikhail Mizintsev, Suriye’de Esad rejiminin ablukası altında bulunan Rukban mülteci kapından çıkışların sağlanması için 2 insani koridorun açıldığını duyurdu.
Geçtiğimiz günlerde Esad rejimin ablukasi altında olan giriş ve çıkışların sağlanamadığı Suriye’nin Ürdün sınırındaki bir çölde bulunan Rukban kapısına insani koridor açılacağını duyuran Rusya’dan konuya dair ilk hamle geldi. Rusya Ulusal Savunma Merkezi Şefi Mikhail Mizintsev, insani yardımların dahi ulaştırılamadığı ölüm kapından 2 insani koridorun açıldığını duyurdu. Mizintsev, "Rusya ve Suriye Koordinasyon Merkezinin Suriyelilerin Rukban kampından çıkışları üzerine hazırladıkları ortak bildiri ile uyumlu olarak Jleb ve Jabal al-Ghurab’da 2 kontrol noktası bugün açılıyor" ifadelerini kullandı.

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