Rukiye öğretmen, boşanma aşamasındaki eşini çocuğunu kaçırmakla suçladı

Ali Can ZERAY/KIRKLARELİ, (DHA)- KIRKLARELİ'de eşi Erkan Acarsoy'dan şiddet gördüğü gerekçesiyle tayinini Alanya'ya aldıran iki çocuk annesi öğretmen Rukiye Acarsoy, beraberinde götürdüğü küçük oğlunun eşi tarafından kaçırıldığını öne sürdü. Mahkeme kararıyla üç gün önce Alanya'ya gelen boşanma aşamasındaki eşine gözyaşları içerisinde teslim ettiği oğlundan haber alamayınca Kırıkkale'ye gelen anne Acarsoy, tüm çabalarına rağmen oğlunun izini bulamadı.

Öğretmen Rukiye Acarsoy, görev yaptığı Kırklareli'de tanıştığı ticaretle uğrayan Erkan Acarsoy ile 2006 yılında evlendi. bu evlilikten çiftin Efe (10) ve Kerem adını verdikleri iki çocukları oldu. Aradan geçen yıllarda çift arasında geçimsizlik ve tartışmalar yaşandı. Yaşanan olaylar üzerine Rukiye Acarsoy, boşanmak için girişimde bulundu ancak araya giren aile büyüklerinin iknası ve Kerem'in yeni doğmuş olması üzerine vazgeçti. Daha sonra eşinden şiddet gördüğünü iddia eden Rukiye Acarsoy, geçen şubat ayında boşanma davası açıp, ardından da eşi hakkında mahkemeden 6 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Boşanma davasının sürdüğü mahkeme 2 çocuğun velayetini 4 gün anne, 3 gün de babasında kalmak şartıyla velayet kararı verdi.

Öğretmen Rukiye Acarsoy, yaşanan sürecin ardından can güvenliği olmadığını gerekçe göstererek Milli Eğitim Bakanlığı'ndan tayin talebinde bulundu. Bakanlık Acarsoy'u talebi üzerine 1 ay önce Antalya'nın Alanya ilçesindeki Obaköy İlkokulu'na atamasını sağladı. Çiftin büyük oğulları Efe, babasının yanında Kırklareli'de kalırken, küçük oğulları Kerem ise annesi ile birlikte Alanya'ya götürülüp, görev yaptığı okulunda eğitimine başladı.

İCRA YOLUYLA GÖZYAŞLARI İÇİNDE GÖTÜRÜLDÜ

Erkan Acarsoy, annesinin birlikte götürdüğü oğlu Kerem'in kendisine gösterilmediği öne sürerek, geçtiğimiz pazartesi günü Alanya'daki okuluna gitti. İddiaya göre Kerem Acarsoy, babası ile görüşmek istemediğini söylemesi üzerine annesi de oğlunu vermedi. Bunun üzerine İcra Müdürlüğü'ne giden Kerem Acarsoy, mahkeme kararını gösterip, çocuğunun kaçırılıp alıkonulduğunu ve kendisine gösterilmediği yönünde şikayette bulundu. Şikayet üzerine icra memurları, polis ve jandarma eşliğinde okula giderek, Kerem Acarsoy'u zorla götürmek istedi. Annesi ve çocuğun gözyaşları döküp dakikalarca direnmesine rağmen çocuk annesinden koparılarak alınıp, İcra Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada psikolog tarafından ifadesi alınan Kerem Acarsoy, annesi ile birlikte kalmak istedi. İddiaya göre psikolog da çocuğun annesinin yanında kalması yönünde görüş bildirdi. Ancak, mahkeme kararı nedeniyle çocuk babaya teslim edildi.

Mahkeme kararına göre salı günü çocuğun kendisine teslim edilmesini bekleyen Rukiye Acarsoy, oğlu getirilmeyince endişelendi. Boşanma davası sürdüğü eşine ulaşamayan Rukiye Acarsoy, oğlunu bulmak içi Kırklareli'ne geldi. Kırklareli'nde eşinin ve çocuğunun gidebileceği her yeri arayan anne izine rastlayamadı. Rukiye Acarsoy, bunun üzerine İcra Müdürlüğü'ne başvurarak oğlunun bulunup kendisine verilmesi için başvuru yaptı ancak henüz bir sonuç alamadı.

BAŞINDAN GEÇENLERİ ANLATTI

Rukiye Acarsoy, Kırklareli'de oğlunu bulmak için aramalarını sürdürürken, zorla kendisinden koparıldığını söyledi. Kocasının kendisine şiddet uyguladığını ve bu yüzden boşanma davası açıp, uzaklaştırma kararı aldırdığını ifade eden Acarsoy, "Eşim planlı bir şekilde bana kredi çektirip ev ve araba aldırdı. Şiddet devam edince boşanmak istediğimde beni canımla ve çocuklarımla tehdit ediyordu. Ailemle başta olmak üzere hiç kimseyle görüştürmedi" dedi.

'PSİKOLOG GÖRÜŞÜNE RAMEN OĞLUMU VERDİLER'

Boşanma davası devam ederken eşinin kendisine iftiralar attığını öne süren Rukiye Acarsoy, babasının yanında kalan büyük oğlu Efe'yi de 9 aydır kendisine göstermediğini söyledi. Oğlunu görmek için İcra Müdürlüğü ekipleriyle birlikte gittiğinde, oğulunun kendisini görmek istemediğini söylemesi ve psikologunda bu yönde karar vermesi üzerine ısrarcı olmadığını ifade eden Rukiye Acarsoy, "Psikolog görüşü üzerine ben ısrarcı olmadım. Oğlumu 9 aydır görmüyorum ve beni babasının dolduruşu ile görmek istemediğini söylüyor. Bunlar yetmemiş gibi akrabalarının da saldırısına uğradım. Çaresiz direnmeye çalıştım oğlumu görmek için ama bir türlü bana göstermediler" dedi.

Acarsoy, Alanya'da psikologun çocuğun annede kalması görüşüne rağmen oğlunun babasına verildiğini belirterek, "Eşim oğlum Kerem'i görmek için Alanya'ya geldi. Uzaklaştırması olduğu için okula gelemedi. Oğlum benim öğrencim bu yıl okula yeni başladı. Oğlumu almaya jandarma ve psikolog eşliğinde gelen ekip ağlamasına aldırış etmeden zorla alıp babasına götürdüler. O anlarda ciğerlerim parçalandı ve çaresizlik içinde bir şey yapamadım. Oğlum gitmek istememesine karşın çocuğumu benden aldılar. Oğlumu, görüşün son günü alıp kaçırdı. Ben de bugün kardeşlerimle Kırklareli'ne geldim. Oğlumu görmek için polis, avukatım ve psikolog ile oturduğu eve gittik kapıyı açmadılar. Çilingir ile kapıyı açtırdık ama bulmadık. Ardından kardeşinin evine ve diğer oğlum Efe'nin okuluna gittik ama bulamadık. Oğlumu babası kaçırıyor. Daha sonra avukatım aracılığıyla Kırklareli İcra Müdürlüğü'ne çocuğumun bulunması için dilekçe verdik. Çocuğumu babası benden kaçırıyor. Onu almadan buradan gitmeyeceğim" diye konuştu.

'KELEPÇE TAKTILAR'

Rukiye Acarsoy, Alanya'da oğlunun alınması sırasında götürüldüğü Adliye Sarayı'ndaki Cumhuriyet Polis Merkezi'nde kendisine görevli 2 polis tarafından şiddet uygulandığını iddia etti. Saçlarının çekilip zorla kelepçe takıldığını söyleyen Acarsoy, "Hastaneye gidip darp raporu aldım ve 2 polis memurundan şikayetçi oldum" dedi.