Rum aktrisin bavulu Güney Kıbrıs yerine, KKTC’ye gitti, kriz çıktı

Easyjet'in Berlin'de görevli çalışanları bavulu, 'Kıbrıs'a gidecek' diyerek Türk Hava Yolları'na teslim etti. Ancak bavul, Güney Kıbrıs yerine önce İstanbul, ardından da KKTC Ercan havaalanına getirildi. Ercan'da görevli çalışanlar da Hadjilambri'yi bavulu alması için aradı. 18 Kasım'da Ercan'a gelen Hadjilambri, bavulunu alarak yeniden Güney'e geçti.

Olayla ilgili basına açıklama yapan Hadjilambri, "Bavulum kaybolunca Easyjet danışma hattından bana bilgi verileceği söylendi. Bir gün sonra Türk numarasının aradığını gördüm. Bana, 'İyi günler. Sizi Ercan’dan arıyorum. Bavulunuz burada, buyurun alın’ denildi. Arayan kişiye, 'Masrafını ödesem bagajımı gönderir misiniz' dedim. Bana 'Rum tarafına bavul gönderilmiyor' cevabı verildi. Daha sonra Ercan'a giderek bavulumu aldım" dedi.

RUMLAR PROTESTO ETTİ

KKTC'ye ilk kez geçtiğini ifade eden Rum Aktris, "Başımın derde girmemesi için sınırdaki Rum polislere olayı anlattım" diye konuştu. Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı da, Easyjet'i protesto etti. Şirkete gönderilen protesto mektubunda, bunun kabul edilemez olduğu savunuldu. Rum Sivil Havacılık Dairesi de Easyjet şirketinden konuyla ilgili daha detaylı bir araştırma yapılmasını istedi.

