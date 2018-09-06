Rum bakkala ait 130 yıllık veresiye defteri müzede

Bursa Göç Tarihi Müzesi'nde sergilenen, mübadele döneminde Tirilye'den göç eden Rum bir bakkalın 1880'li yıllara ait veresiye defteri, ziyaretçilerden ilgi görüyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapan ve tarihi İpek Yolu güzergahındaki Bursa, göç tarihiyle de geçmişe ışık tutuyor.
Etkileyici görsel ve temalarla göç olgusunun anlatıldığı Göç Tarihi Müzesi, envanterinde bulunan tarihi materyaller ve koleksiyonla müze dostlarının ilgisini çekiyor. 8 bin 500 yıl önce Bursa'daki yaşam bulgularından, Türklerin Anadolu'ya gelişiyle Balkanlar'dan ve Kafkaslar'dan Bursa'ya göçün senaryolaştırıldığı ve canlandırmalarla anlatıldığı müzede yakın tarihe damgasını vuran Lozan Mübadele Anlaşması'nın anlatıldığı bölüm ise dramatik hikayelerle dolu.
Bursa'nın geçmişten günümüze göçlerle şekillenen sosyoekonomik yaşamına adeta ayna tutan müzede sergilenen ve mübadele anlaşması gereği Tirilye'den Selanik'e göç etmek zorunda kalan Rum bir bakkala ait veresiye defteri dikkati çeken koleksiyonların başında geliyor. Lozan Mübadele Anlaşması'nın anlatıldığı bölümde vitrin içinde izlenime sunulan kırmızı kaplı veresiye defteri 1880'li yıllara ait.
Dönemin şartlarını gözler önüne seren en etkileyici belgelerden biri olarak ziyaretçilerin ilgisini çeken defter, o zorlu yılları yaşayan insanların yokluk hallerinin ve fakirliğinin izlerini taşıyor. Rum bakkalın komşusu olan Ercan Kara tarafından müzeye bağışlanan veresiye defterinde ağırlık ölçüsü olarak okka ve dirhem kullanılırken deftere yazılan veresiye kalemleri o tarihlerde hangi gıda maddelerinin çoğunluklu olarak tüketildiğine ilişkin fikir veriyor. Deftere veresiye olarak yazdırılan bir kutu kibrit, gaz, sicim, sabun ve bakla gibi ürünler dikkat çekiyor.
Eski veresiye defterinin sergilendiği ve kentin göç tarihinin anlatıldığı müze, pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü saat 09.00-17.30 saatlerinde gezilebiliyor.
TÜİK verileri şaşırtmıştı! Kırşehir nüfusunun neden birden arttığı ortaya çıktı
Foça'daki deniz kirliliğinde tanıktan önemli ifade: Denize akarken gördüm
Lüks otelde 'vale' skandalı! Lüks aracından oldu
Hüseyin Sözlü: Genel Başkanımız yaptığım festivalleri beğeniyor
Almanya'dan önemli Türkiye açıklaması
Böyle genelev görülmedi! Tek erkek çalışanı var, penis boyu değişebiliyor!
CHP'yi karıştıran olay! İlçe başkan yardımcısı disipline sevk edildi
Kapkaççı telefonu beğenmeyip geri verdi!
Çocukken cinsel istismara uğradığını hatırlayınca intihar girişiminde bulunan kadının öyküsü
Binlerce öğretmeni ilgilendiren haber!
Okuyucu Yorumları 0 yorum