Rum bakkala ait 130 yıllık veresiye defteri müzede

Etkileyici görsel ve temalarla göç olgusunun anlatıldığı Göç Tarihi Müzesi, envanterinde bulunan tarihi materyaller ve koleksiyonla müze dostlarının ilgisini çekiyor. 8 bin 500 yıl önce Bursa'daki yaşam bulgularından, Türklerin Anadolu'ya gelişiyle Balkanlar'dan ve Kafkaslar'dan Bursa'ya göçün senaryolaştırıldığı ve canlandırmalarla anlatıldığı müzede yakın tarihe damgasını vuran Lozan Mübadele Anlaşması'nın anlatıldığı bölüm ise dramatik hikayelerle dolu.

Dönemin şartlarını gözler önüne seren en etkileyici belgelerden biri olarak ziyaretçilerin ilgisini çeken defter, o zorlu yılları yaşayan insanların yokluk hallerinin ve fakirliğinin izlerini taşıyor. Rum bakkalın komşusu olan Ercan Kara tarafından müzeye bağışlanan veresiye defterinde ağırlık ölçüsü olarak okka ve dirhem kullanılırken deftere yazılan veresiye kalemleri o tarihlerde hangi gıda maddelerinin çoğunluklu olarak tüketildiğine ilişkin fikir veriyor. Deftere veresiye olarak yazdırılan bir kutu kibrit, gaz, sicim, sabun ve bakla gibi ürünler dikkat çekiyor.

Eski veresiye defterinin sergilendiği ve kentin göç tarihinin anlatıldığı müze, pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü saat 09.00-17.30 saatlerinde gezilebiliyor.

