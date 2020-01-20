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Rum Dışişleri Bakanı: 'Türkiye’nin Kıbrıs’tan gitmesini başarmamız, Kıbrıs sorununun çözümüyle mümkündür'

DÜNYA HABERLERİ  | 20.01.2020 11:13 | Son Güncelleme

Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Türkiye'nin bölgede karışıklık çıkardığını iddia ederek, “Tam da bu nedenle Kıbrıs sorunu en kısa zamanda çözülmelidir.

Rum Dışişleri Bakanı: 'Türkiye’nin Kıbrıs’tan gitmesini başarmamız, Kıbrıs sorununun çözümüyle mümkündür'

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Türkiye'nin bölgede karışıklık çıkardığını iddia ederek, “Tam da bu nedenle Kıbrıs sorunu en kısa zamanda çözülmelidir. Çünkü Türkiye’nin Kıbrıs’tan gitmesini başarmamız ancak Kıbrıs sorununun çözümüyle mümkündür” dedi.

Rum Bakan, Avrupa Birliği’nin (AB) Doğu Akdeniz’e daha aktif katılmasını sağlamak ve ABD ile ilişkileri daha da pekiştirmek maksadıyla da yeni bir diplomatik maratona başladıklarını söyledi. Rum medyasına açıklamalar yapan Hristodulidis, diplomatik olarak yeni açılımlar yapacaklarını belirtti.

AB’nin Türkiye'ye karşı tutumundan memnun olmadıklarını da ifade eden Hristodulidis, "Doğu Akdeniz’e daha aktif katılması gereken ve bunda çıkarı olan Avrupa Birliği’dir. Brüksel’in bölgeye müdahale seviyesinden memnun değiliz ve bu kaçınılmaz olarak AB’nin ve üyesi ülkelerin menfaatine olmuyor. Doğu Akdeniz AB ile komşudur ve başrol oynamak zorundayız çünkü bölgede cereyan eden olumsuzluklar Avrupa’yı da etkiliyor. Bölgenin perspektifleri AB’ye yardımcı olabilir ve önemli ölçüde güçlendirebilir. Brüksel’e yaklaşımımız da budur ve bu politikanın uygulanmasında somut şekilde katkı koymaya hazırız” dedi.

TOP YÜKÜN EYLEM GEREKİR

Rum Bakan'a, 'Güney Kıbrıs’ın işbirliği içerisinde bulunduğu bölge ülkeleri ile bölgedeki durumu ve Türkiye’nin davranışlarını görüşüp görüşmediği ve ortak bir eylem planı olup olmadığı' da soruldu.

Türkiye’nin tavrının, sürekli temas içerisinde oldukları bütün Doğu Akdeniz ülkelerine top yükün eylem gerektiği mesajı verdiğini söyleyen Hristodulidis Türkiye’yi ‘bölgede karışıklık çıkaran, uluslararası hukuku dikkate almayan ülke’ olarak suçladı. Hristodulidis şöyle devam etti; “Tam da bu nedenle Kıbrıs sorunu en kısa zamanda çözülmelidir. Çünkü Türkiye’nin Kıbrıs’tan gitmesini başarmamız ancak Kıbrıs sorununun çözümüyle mümkündür. Kıbrıs sorunu çözülmeden öncelikle elde edilecek şey, Türkiye’nin revize edilmiş ve öngörülemez tavrıyla Kıbrıs’ta daimi varlığıdır.”

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