HABER
  4. Rum gazetesi: Türkiye’nin adımları Yunanistan ve Rum yönetimin sinirlerini bozuyor

Rum gazetesi: Türkiye’nin adımları Yunanistan ve Rum yönetimin sinirlerini bozuyor

DÜNYA HABERLERİ  | 12.01.2020 13:23 | Son Güncelleme

ANKARA'nın, Doğu Akdeniz'deki bir sonraki hamlelerinin bilinememesinin, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ta endişe yarattığı belirtildi.

Rum gazetesi: Türkiye’nin adımları Yunanistan ve Rum yönetimin sinirlerini bozuyor

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- ANKARA'nın, Doğu Akdeniz'deki bir sonraki hamlelerinin bilinememesinin, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ta endişe yarattığı belirtildi. Rum medyası, Libya ile deniz yetki alanları sınırlandırmasına dair mutabakat muhtırası imzalaması ve Libya'ya asker gönderme kararı sonrasında, Türkiye'nin nasıl adım atacağının Rum yönetiminde ve Yunanistan'da yakından takip edildiğini yazdı.
Rum Fileleftheros gazetesi, Türkiye'nin attığı adımlarla Yunanistan ile Rum yönetiminin sinirlerini bozduğunu belirtti. Doğalgaz konusunda Türkiye'nin nasıl yol izleyeceğinin de yakından takip edildiğine işaret eden gazete, "Ankara’nın, Doğu Akdeniz'deki bir sonraki hamleleri, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ı endişelendiriyor" ifadelerini kullandı. Gazete, "Türkiye sinir bozuyor" manşetiyle yayınladığı haberinde, Türkiye'nin Libya adımından sonrası atacağı adımların bilinemediğine işaret etti.
Yavuz ve Fatih gemilerinin de Doğu Akdeniz'de neler yapacağının merak edildiğine vurgu yapn Rum gazetesi, Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’in, Nisan ayında Moskova'ya gideceğini ondan önce de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Güney Kıbrıs'ı ziyaret edeceğine dikkat çekti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERShipton Ana'nın şoke eden Türkiye kehanetiShipton Ana'nın şoke eden Türkiye kehaneti
İngiltere: İran'ın büyükelçimizi gözaltına alması uluslararası hukukun açıkça ihlâliİngiltere: İran'ın büyükelçimizi gözaltına alması uluslararası hukukun açıkça ihlâli
KKTC Başbakanı Tatar’dan Su Temin Projesi açıklaması: Endişe edilecek bir durum yokKKTC Başbakanı Tatar’dan Su Temin Projesi açıklaması: Endişe edilecek bir durum yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Atatürk’e hakaret etmişti! Flaş gelişme

Atatürk’e hakaret etmişti! Flaş gelişme

Dünyanın konuştuğu karar sonrası Türkiye'den ilk açıklama

Dünyanın konuştuğu karar sonrası Türkiye'den ilk açıklama

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Yoğun bakımda! Yeni açıklama

Yoğun bakımda! Yeni açıklama

Doğu Karadeniz için korkutan açıklama

Doğu Karadeniz için korkutan açıklama

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Son Dakika: İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi!

Son Dakika: İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Son dakika: 80 ABD'li asker öldürüldü iddiasına yalanlama

Son dakika: 80 ABD'li asker öldürüldü iddiasına yalanlama

İran'da 176 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan olmadı

İran'da 176 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan olmadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD’de kamyonet mağazaya daldı: 11 yaralı

Kamyonet mağazaya daldı! Korkunç anlar kamerada

ABD'den Irak'a 'FED' tehdidi!

Dünyayı sarsan olayda yeni gelişme! ABD böyle tehdit etti

ABD Başkanı Donald Trump'tan İranlılara Farsça mesaj

Trump'tan İranlılara Farsça mesaj!

Son dakika! Hafter'e bağlı güçler Türkiye ve Rusya’nın ortak ateşkes çağrısını kabul etti

Libya'da ateşkes başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü!

Ruhani, Zelenskiy'i arayarak düşürülen uçak nedeniyle özür diledi

Ruhani, Ukrayna'dan özür diledi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.