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‘‘Rum Gemisi Kıta Sahanlığından Çıkartıldı’’

04.10.2021 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı, Nautical Geo adlı araştırma gemisinin Türkiye’nin kıta sahanlığı içinde yer alan sahada yapılması öngörülen çalışmalarının Türkiye ile koordine edilmediğini bildirdi

Türkiye, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne ait bir araştırma gemisini Akdeniz’de kıta sahanlığında çıkarttı. Milli Savunma Bakanlığı, Nautical Geo adlı araştırma gemisinin Türkiye’nin kıta sahanlığı içinde yer alan sahada yapılması öngörülen çalışmalarının Türkiye ile koordine edilmediğini bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında, ‘‘Büyük bölümü Türk Kıta Sahanlığı içinde yer alan bir sahada yapılması öngörülen çalışmanın Türkiye ile koordine edilmemesi üzerine geminin bayrak devleti Malta ve donatan şirketinin bulunduğu İtalya nezdinde diplomatik kanallardan girişimde bulunuldu. Bununla birlikte faaliyetin Türkiye ile koordine etmesinin gerekliliği, 1 Ekim'de yayımlanan NOTMAR ve NAVTEX ile denizcilere de duyuruldu’’ denildi.

Türkiye'nin bu girişimlerine rağmen Nautical Geo araştırma gemisinin 3 Ekim sabah saatlerinde Türkiye kıta sahanlığına izinsiz girme teşebbüsünde bulunduğu belirtilen açıklamada, ‘‘Bunun üzerine Akdeniz Kalkanı Harekatı kapsamında bölgede keşif gözetleme faaliyeti icra eden Türk donanmasına ait bir gemitarafından sorgulanarak ikaz edildi. Buna rağmen geminin kıta sahanlığına izinsiz girmesi üzerine araştırma gemisi Türk Kıta Sahanlığı’nın dışına çıkarıldı’’ ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca Nautical Geo araştırma gemisinin geçen hafta Türk Kıta Sahanlığı içinde yer alan Girit’in doğusundaki sahada izinsiz yapmaya çalıştığı faaliyet de yine Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarınca engellendiği hatırlatıldı.

Türkiye, Yunanistan ve Güney Kıbrıs arasında Doğu Akdeniz’de egemenlik alanı, hava sahası, Ege adalarının durumu ve enerji konularında uzun yıllardır anlaşmazlıklar yaşanıyor.

NATO üyesi Türkiye ve Yunanistan arasında geçen yıl doğrudan çatışma riski doğuran ve aylar süren gerilimden sonra iki taraf Ocak ayında anlaşmazlıklara çözüm getirmek üzere beş yıldır ara verilen görüşmeleri yeniden başlatma kararı almıştı. Görüşmelerin yeni turu Çarşamba günü Ankara’da başlayacak.

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