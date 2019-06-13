Rum Kesimi Türk Mürettabat İçin Tutuklama Emri Çıkardı

Kıbrıs Rum yönetimi Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetleri yürüten Türk gemisi mürettebatına tutuklama emri çıkardı. Rum Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili, "Tutuklama kararlarının çıkarıldığını doğrulayabiliriz” dedi ve hakkında tutuklama emri olanların sayısının 10'dan fazla olduğunu belirtti.

Aynı yetkili, Türk gemisinin kendi karasuları olduğunu iddia ettiği bölgeye gelerek, egemenlik haklarının ihlal edildiğini savundu.

Türk mürettebat için tutuklama kararı çıkarıldığı iddiası üç gün önce basına yansımış, Ankara iddianın doğru olması durumunda gerekli cevabın verileceğini duyurmuştu.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Kıbrıs Türklerini yok sayarak ve haklarını gasp ederek hareket eden GKRY'nin bu haddini aşan karar şayet doğru ise bizim açımızdan hiçbir hükmü ve geçerliliği olmayacaktır. Bu cürette bulunduğu takdirde gereken cevabı vereceğimizden de kimsenin şüphesi bulunmamalıdır" ifadeleri yer almıştı.

Türk sondaj gemisi Fatih, geçen Aydan bu yana Kıbrıs’ın batısında demirli. Bir diğer sondaj gemisi Yavuz’un da yakında Ada’nın doğusuna gönderilmesi bekleniyor.

Akdeniz'deki doğalgaz ve hidrokarbon yataklarının paylaşımı KKTC ve Ankara ile Rum kesimi arasında uzun süredir gerilim yaratıyor.

