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Rum Kesimi'nden Türkiye'ye 'Zorbalık' İthamı

04.10.2019 13:31 | Son Güncelleme

Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye’nin Kıbrıs’ın güney kıyılarına sondaj gemisi göndermesiyle ilgili tepki gösterdi. Rum kesiminden yapılan açıklamada “Zorbalık yöntemleri bir asır önce son bulmuştur“ denildi

Rum Kesimi'nden Türkiye'ye 'Zorbalık' İthamı

Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye’nin Kıbrıs’ın güney kıyılarına sondaj gemisi göndermesiyle ilgili tepki gösterdi. Rum Kesimi’nden yapılan açıklamada bunun adanın egemenlik haklarına müdahale olduğu öne sürüldü ve “Zorbalık yöntemleri bir asır önce son bulmuştur“ denildi.

Türkiye’nin, Rum yönetiminin petrol ve doğal gaz arama hakkını İtalyan ve Fransız şirketlere verdiği bölgeye sondaj gemisi göndermesi Rum yönetiminin tepkisine neden oldu.

Rum yönetiminden yapılan ve son derece sert ifadelerin kullanıldığı açıklamada “Bu yeni provakasyon Türkiye’nin Avrupa Birliği ve uluslararası kamuoyuna bird aha yasadışı faaliyetlerine son vermesi çağrılarına karşı yaptığı bir girişimdir“ denildi.

Türkiye’nin Yavuz gemisini Akdeniz’in doğusuna göndermesine tepki olarak yapılan açıklamada Türkiye’ye Kıbrıs’ın egemenlik haklarına saygı duyması çağrısı yapılırken “Bu da Ankara’nın provakatif, agresif şekilde, geri dönüşü olmayan, süratle attığı ve uluslararası hukuktan uzaklaştığı ayrıca Doğu Akdeniz’deki istikrarı riske attığı bir başka adımdır“ ifadeleri kullanıldı.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada Yavuz gemisinin yeni bir sefere çıktığını duyurmuştu.

Bakan açıklamasında “Yavuz Sondaj gemimiz yeni bir seferde...Yavuz, sondaj yapacağı Güzelyurt-1 kuyusuna doğru bayrağımızı dalgalandırarak ilerliyor. Yer altı kaynaklarımızı milletimizin hizmetine sunmak için durmayacağız. Varsa, mutlaka bulacağız“ ifadelerini kullandı.

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