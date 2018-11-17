HABER

"Rum kesiminin tek yanlı doğal gaz arama faaliyetlerine seyirci kalmayacağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 23:47 | Son Güncelleme

KKTC Dışişleri Bakanlığı: - "(Rum kesiminin tek yanlı doğal gaz arama faaliyetleri) Kıbrıs Türk halkının haklarının ihlali anlamına gelen bu gelişmelere seyirci kalmayacağımızı ve insanlarımızın geleceğini etkileyen bu hamleye karşı gerekli girişimlerin başlatıldığını belirtmekte fayda görmekteyiz" - "Bu durum, Kıbrıs Türk tarafının da kendi lisans verdiği sahalarda kazı çalışması başlatmasını artık kaçınılmaz kılmıştır" - "GKRY, Kıbrıs Türk tarafının doğal gaz konusunda yıllardır yinelediği iş birliği teklifini geri çevirmekte" - "GKRY, bunun yerine Doğu Akdeniz’de Mısır, İsrail ile yaptığı antlaşmalarla devam ettirdiği tek taraflı faaliyetlerini şimdi de ABD'yi de sürece müdahil etme çabasıyla sürdürmektedir"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığından, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Doğu Akdeniz'de tek yanlı doğal gaz arama faaliyetlerine ilişkin, Kıbrıs Türk halkının haklarının ihlali anlamına gelen bu gelişmelere seyirci kalınmayacağı, gerekli girişimlerin başlatıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, GKRY'nin, Kıbrıs Türkünün Doğu Akdeniz'de bulunan doğal kaynaklar üzerindeki haklarını göz ardı eden, tek yanlı, hukuka ve hakkaniyete aykırı faaliyetlerini devam ettirdiği belirtildi.

Kıbrıs Rum liderliğinin, federal bir ortaklıkta olmazsa olmaz olan zenginliği paylaşabilme konusunda, ciddi zaafiyeti olduğunun, bu davranışıyla açıkça ortaya çıktığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kıbrıs adasında, yönetimi ve zenginliği Kıbrıslı Türkler ile paylaşmaya hazır olmayan zihniyete karşı seyirci kalmayarak, gerekli çalışmaları başlatacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu kaynakları birlikte yönetme ve birlikte işletme konusunda yapmış olduğumuz tüm çağrıların yanıtsız kalması, bir fırsatın daha kaçırılması sonucunu doğuracaktır. Bu durum, Kıbrıs Türk tarafının da kendi lisans verdiği sahalarda kazı çalışması başlatmasını artık kaçınılmaz kılmıştır."

Açıklamada, GKRY ile ABD arasında, geçen hafta bir niyet belgesinin imzalandığı hatırlatılarak, söz konusu belgenin, ABD ve GKRY arasında deniz ve sınır güvenliği, terörizmle mücadele ve bölge istikrarı konularında ikili ilişkilerin güçlendirilmesini kapsadığı belirtildi.

GKRY'nin, "Kıbrıs Cumhuriyeti" sıfatıyla imzaladığı bu belgenin, Kıbrıslı Türkleri hiçbir şekilde bağlamadığı ve Türk tarafınca yok hükmünde olduğu vurgulanan açıklamada, "Rum Yönetiminin, İsrail ve Mısır ile yaptığı üçlü iş birliği anlaşmalarına, imza edilen bu belge marifetiyle ABD hükümetini de bu ittifaka katmaya çalıştığı aşikardır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bu tutumun, GKRY'nin esas muhatabı olan Kıbrıs Türk tarafının, adanın doğal kaynakları üzerindeki eşit hak ve çıkarlarını ısrarla hiçe saymasına başka bir örnek teşkil ettiği ve GKRY'nin esas niyetinin de bu olduğunu bir kez daha ortaya koyduğuna dikkat çekildi.

GKRY'nin, Kıbrıs Türk tarafının doğal gaz konusunda yıllardır yinelediği iş birliği teklifini geri çevirdiği ve bunun yerine Doğu Akdeniz'de Mısır, İsrail ile yaptığı antlaşmalarla devam ettirdiği tek taraflı faaliyetlerini, şimdi de ABD'yi de sürece müdahil etme çabasıyla sürdürdüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu durum, maalesef adadaki ve bölgedeki istikrarı ve güvenliği tehdit etmektedir. Dışişleri Bakanlığı olarak bu konuya müdahil olan ülkeleri ve şirketleri, sağduyulu davranmaya ve adanın gerçeklerini dikkate alarak hareket etmeye davet eder, Kıbrıs Türk halkının haklarının ihlali anlamına gelen bu gelişmelere seyirci kalmayacağımızı ve insanlarımızın geleceğini etkileyen bu hamleye karşı gerekli girişimlerin başlatıldığını belirtmekte fayda görmekteyiz."

Buraya 2 milyon yıldır kar veya yağmur yağmıyor!Buraya 2 milyon yıldır kar veya yağmur yağmıyor!
Sakarya'da uyuşturucu operasyonuSakarya'da uyuşturucu operasyonu
Sayısal Loto çekildi! MPİ 17 Kasım Sayısal Loto sonuçları sorgula Sayısal Loto çekildi! MPİ 17 Kasım Sayısal Loto sonuçları sorgula
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD doğalgaz Doğu Akdeniz israil KKTC KKTC Dışişleri Bakanlığı Rum kesiminin

En Çok Okunan Haberler

ABD Başkanı Trump'tan 'Fethullah Gülen' açıklaması

ABD Başkanı Trump'tan 'Fethullah Gülen' açıklaması

New York Times'tan 'Kaşıkçı cinayeti' videosu! Kurulan tuzak detaylarıyla anlatıldı

New York Times'tan 'Kaşıkçı cinayeti' videosu! Kurulan tuzak detaylarıyla anlatıldı

Türkiye 0 - 1 İsveç

Türkiye 0 - 1 İsveç

Gelin adayı Hanife pompacı oldu!

Gelin adayı Hanife pompacı oldu!

Okul tuvaletinde iğrenç olay! 8 erkek öğrenci bir olup...

Okul tuvaletinde iğrenç olay! 8 erkek öğrenci bir olup...

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

İlginizi Çekebilir

Emniyet müdürü, kızına ceza yazan polisi yanına çağırıp öyle bir şey yaptı ki...

Emniyet müdürü, kızına ceza yazan polisi yanına çağırıp öyle bir şey yaptı ki...

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Meteoroloji 17 Kasım Cumartesi hava durumu uyarısı! Sağanak ve kar yağışına dikkat!

Meteoroloji 17 Kasım Cumartesi hava durumu uyarısı! Sağanak ve kar yağışına dikkat!

Meteoroloji açıkladı! Bu kış nasıl geçecek?

Meteoroloji açıkladı! Bu kış nasıl geçecek?

Ali Ağaoğlu mahkemede anlattı! 'Bu hükümeti düşüreceğiz' sorusu...

Ali Ağaoğlu mahkemede anlattı! 'Bu hükümeti düşüreceğiz' sorusu...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Çavuşoğlu: ABD ile ilişkilerimizi değerlendireceğiz

Bakan Çavuşoğlu: ABD ile ilişkilerimizi değerlendireceğiz

Sayısal Loto çekildi! MPİ 17 Kasım Sayısal Loto sonuçları sorgula

Sayısal Loto çekildi! MPİ 17 Kasım Sayısal Loto sonuçları sorgula

Muş'ta, 'çığ' düşünce mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı

Muş'ta, 'çığ' düşünce mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı

Yolcu otobüsü refüje çarptı: Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü refüje çarptı: Çok sayıda yaralı var

Beylikdüzü'nde zincirleme kaza!

Beylikdüzü'nde zincirleme kaza!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyanet'in tartışılan ziyaretiyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyanet'in tartışılan ziyaretiyle ilgili açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.