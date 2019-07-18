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Rum liderden 'görüşmeye hazırız' mesajı

DÜNYA HABERLERİ  | 18.07.2019 14:43 | Son Güncelleme

Güney Kıbrıs Rum Kesimi Başkanı Nikos Anastasiadis, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla görüşmeye hazır olduğunu bildirdi.

Rum liderden 'görüşmeye hazırız' mesajı

Güney Kıbrıs Rum Kesimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Sözcüsü Prodromos Prodromu aracılığıyla, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın 5’li gayri resmi toplantı yapılmasına ilişkin önerisinden memnuniyet duyduğunu belirttiğini haber verdi.

Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu konuyla ilgili açıklamasında, “Anastasiadis’in, iyi hazırlık yapılmış bu tarz bir gayri resmi toplantının özlü müzakerelerin yeniden başlamasına yol açacağı ümidiyle, Crans Montana bileşiminde prosedürel nitelikli gayri resmi bir toplantının detayları ve toplanma zamanının ele alınması için, Kıbrıs Türk lideriyle gerek baş başa, gerek de Lute’un huzurunda görüşmeye hazır olduğunu” açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
anastasiades KKTC Rum Kesimi

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