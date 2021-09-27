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  4. Rum lider Anastasiadis, Kıbrıs'ta iki devletli çözüme ''hayır'' dedi

Rum lider Anastasiadis, Kıbrıs'ta iki devletli çözüme ''hayır'' dedi

27.09.2021 22:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, Kıbrıs'ta iki devletli çözüme ''açık olmadıklarını'' söyledi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise Anastasiadis'in açıklamasına cevaben "Bizim zaten devletimiz 60 yıldır var, iki devlet zaten Kıbrıs'ta ve Kıbrıs'ın gerçekleri. Bu saatten sonra kimse 60 yıllık devletinden vazgeçmez.'' ifadelerini kullandı.

Rum lider Anastasiadis, Kıbrıs'ta iki devletli çözüme ''hayır'' dedi

Anastasiadis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile üçlü görüşme öncesi BM Genel Merkezi'ne giriş yaparken gazetecilerin sorusunu yanıtladı.

"İKİ TOPLUMLU BİR FEDERASYONA AÇIĞIM"

''Kıbrıs'ta iki devletli çözüme açık mısınız?'' sorusu üzerine Anastasiadis, "Hayır. Ben iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyona açığım." yanıtını verdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise, BM Genel Merkezi'ne giriş yaparken, Rum liderin iki devletli çözümü reddeden açıklamasının sorulması üzerine, şunları söyledi:

"KİMSE 60 YILLIK DEVLETİNDEN VAZGEÇMEZ"

''Bizim zaten devletimiz 60 yıldır var, iki devlet zaten Kıbrıs'ta ve Kıbrıs'ın gerçekleri. 60 yıldır Kıbrıs'ta iki devlet var, Kıbrıs'ın kuzeyindeki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti Devletidir, 60 yıldır vardır, bu saatten sonra kimse 60 yıllık devletinden vazgeçmez.'' (AA)

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