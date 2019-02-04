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Rum Lider Anastasiadis’dan “görüşmelere hazırım” mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.02.2019 22:07 | Son Güncelleme

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği Geçici Özel Danışman Jane Holle Lute ile görüşmesinde Türk tarafı ile görüşmelere hazır olduğunu söyledi.Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği Geçici Özel Danışman Jane Holle Lute ile bir araya geldi.Rum Yönetimi Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu Anastasiadis-Lute görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, diyaloğun bu akşam da devam ettiğini ve doğal olarak, garantör ülkelerle ilgili konuların ele alındığını söyledi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği Geçici Özel Danışman Jane Holle Lute ile görüşmesinde Türk tarafı ile görüşmelere hazır olduğunu söyledi.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği Geçici Özel Danışman Jane Holle Lute ile bir araya geldi.
Rum Yönetimi Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu Anastasiadis-Lute görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, diyaloğun bu akşam da devam ettiğini ve doğal olarak, garantör ülkelerle ilgili konuların ele alındığını söyledi. Lute’un önümüzdeki günlerde garantör ülkelerle görüşmeleri olacağını da kaydeden Prodromu ayrıca, Anastasiadis’in KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşme niyetini bir kez daha dile getirdiğini ve ilerleyen günlerde Akıncı’yla temasa geçerek görüşme yapılmasını talep edeceğini belirtti.

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