Rum Lider Anastasiadis’tan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüşme sonrası açıklama

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile yapılan müzakerelerin yeniden başlaması açısından olumlu ve samimi bir ortamda geçtiğini söyledi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile yapılan görüşmenin ardından Rum Başkanlık Sarayı’nda kurmayları ile toplantı yaptı. Toplantının ardından basın açıklaması yapan Anastasiadis, görüşmenin, müzakerelerin yeniden başlaması açısından olumlu ve samimi bir ortamda geçtiğini söyledi.

Gazetecilerin Kıbrıslı Türklerin merkezi hükümette temsiliyetine dair sorusuna karşılık, bunun, iki taraf arasındaki anlaşmazlıklardan biri olduğuna dikkat çeken Anastasiadis, kendisinin taraflardan birine veya diğerine bağlı olmadan işleyebilir bir devlet kurmak için desantralizasyon önerdiğini söyledi. Siyasi eşitliğin sayısal eşitlik olmadığını söyleyen Rum lider, bir ‘olumlu oyda’ ısrar edilmesinin ‘özde sayısal eşitlik değil’ ilkesini etkisiz kıldığını, çünkü alınacak kararın bir olumlu oya bağlı olacak olmasıyla, toplumlardan birinin ötekini kendi karalarına mahkum edeceğini belirtti.