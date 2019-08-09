HABER

Rum Lider Anastasiadis’tan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüşme sonrası açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.08.2019 19:32 | Son Güncelleme

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile yapılan müzakerelerin yeniden başlaması açısından olumlu ve samimi bir ortamda geçtiğini söyledi.Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile yapılan görüşmenin ardından Rum Başkanlık Sarayı’nda kurmayları ile toplantı yaptı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile yapılan müzakerelerin yeniden başlaması açısından olumlu ve samimi bir ortamda geçtiğini söyledi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile yapılan görüşmenin ardından Rum Başkanlık Sarayı’nda kurmayları ile toplantı yaptı. Toplantının ardından basın açıklaması yapan Anastasiadis, görüşmenin, müzakerelerin yeniden başlaması açısından olumlu ve samimi bir ortamda geçtiğini söyledi.

Gazetecilerin Kıbrıslı Türklerin merkezi hükümette temsiliyetine dair sorusuna karşılık, bunun, iki taraf arasındaki anlaşmazlıklardan biri olduğuna dikkat çeken Anastasiadis, kendisinin taraflardan birine veya diğerine bağlı olmadan işleyebilir bir devlet kurmak için desantralizasyon önerdiğini söyledi. Siyasi eşitliğin sayısal eşitlik olmadığını söyleyen Rum lider, bir ‘olumlu oyda’ ısrar edilmesinin ‘özde sayısal eşitlik değil’ ilkesini etkisiz kıldığını, çünkü alınacak kararın bir olumlu oya bağlı olacak olmasıyla, toplumlardan birinin ötekini kendi karalarına mahkum edeceğini belirtti.

“Ele aldığımız konular arasında hidrokarbonlar da vardı” diyen Anastaiadis, görüşmede Türkiye’nin, Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini de gündeme getirdiğini söyleyerek, Türkiye’nin bu faaliyetlerinin iki toplum arasında varılan yakınlaşmaları şaibe altına soktuğunu savundu. Rum Lider, Akıncı’nın, doğal gaz yönetimi için karma komite kurulması önerisine hakkında ise, “Bunun kabul edilemeyeceğini defalarca söyledim, çünkü Münhasır Ekonomik Bölge konusunda yalnız egemen devletler ruhsat veya karar verir” ifadesini kullandı.

Rum Lider, güven oluşturucu önlemler bağlamında Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın kapalı Maraş ile ilgili inisiyatiflerinin sorun oluşturduğunu açıkladığını sözlerine ekledi.

Antalya'da 'Sualtının Göbeklitepesi' ahtapot eşliğinde gün yüzüne çıkıyor Antalya'da 'Sualtının Göbeklitepesi' ahtapot eşliğinde gün yüzüne çıkıyor
Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!
HDP'li İl Başkanı gözaltında!HDP'li İl Başkanı gözaltında!

En Çok Okunan Haberler

'Kırmızı gözlü, siyah pelerinli, cinsiyeti olmayan biriyle...'

'Kırmızı gözlü, siyah pelerinli, cinsiyeti olmayan biriyle...'

Bakan Çavuşoğlu'ndan net mesaj: Müsaade etmeyeceğiz

Bakan Çavuşoğlu'ndan net mesaj: Müsaade etmeyeceğiz

İşte yıl sonu dolar tahmini!

İşte yıl sonu dolar tahmini!

Dantelli plaj kıyafetiyle olay oldu

Dantelli plaj kıyafetiyle olay oldu

ABD'den Hürmüz Boğazı talebi

ABD'den Hürmüz Boğazı talebi

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

Diğer Haberler
Son dakika: İbrahim Kalın'dan ABD ile kritik görüşme!

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

HDP Muş İl Başkanı Ferhat Çakı gözaltında

HDP'li İl Başkanı gözaltında!

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den ABD'ye Fetullah Gülen çağrısı!

4 partiden ABD'ye ortak çağrı!

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

Türkiye'den güvenli bölge açıklaması! ABD'ye net mesaj

Türkiye'den güvenli bölge açıklaması! ABD'ye net mesaj

Devlet Bahçeli'den Ali Babacan ve 'yeni parti' mesajı!

Devlet Bahçeli'den Ali Babacan ve 'yeni parti' mesajı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.