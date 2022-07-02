HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Rum lider görüşme teklif etti, Erdoğan'ın cevabı gündem oldu!

Rum lider görüşme teklif etti, Erdoğan'ın cevabı gündem oldu!

02.07.2022 20:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cevabı damgasını vurdu. Zirvede Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Anastasiadis'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Paris'te buluşma teklif ettiği, Erdoğan'ın ise "KKTC'ye gel orada görüşürüz" dediği öğrenildi.

Rum lider görüşme teklif etti, Erdoğan'ın cevabı gündem oldu!

İspanya'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis arasındaki diyalog damga vurdu. İki liderin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron vasıtasıyla yan yana geldiği görüşmede, Anastasiadis'in Erdoğan'a Paris'te buluşma teklif ettiği öğrenildi.

DİKKAT ÇEKEN DİYALOG

CNN Türk Lefkoşa Temsilcisi Ömer Bilge CNN Türk canlı yayınında konuyla ilgili yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Rum lider Nikos Anastasiadis zirve boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın peşini bırakmadı ve sürekli takip etti, yan yana gelme girişimlerinde bulundu. Hatta yemek öncesinde tesadüfen yan yana gelmesini kendi sosyal medya hesabından yayınladı."

Ömer Bilge, konuşmasının devamında, Anastasiadis'in Rum basınına yaptığı demeçe değinerek, Anastasiadis'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 2 defa yan yana geldiğini ve kendisine ön ayak olan Macron olduğundan dolayı Paris'te buluşma teklifi bulunduğunu ifade etti.

'KKTC'YE GEL ORADA GÖRÜŞÜRÜZ'

Gazetecilerin, "Sayın Erdoğan ne cevap verdi?" sorusuna ise Anastasiadis'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'KKTC'ye gel orada görüşürüz' cevabını verdiği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

NATO Liderler Zirvesi'nin akşam yemeğinde Avrupa Birliği'nin liderlerinin katıldığı yemekte Anastasiadis kısa bir konuşma da yapmıştı. Anastasiadis İsviçre'deki müzakerelerin de kaldığı yerden devam etmek istediğini söylemişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'li Senatör Graham ile görüştüCumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'li Senatör Graham ile görüştü
Artvin'de heyelan faciası! Ölü ve yaralılar varArtvin'de heyelan faciası! Ölü ve yaralılar var
Organize suç örgütlerine "Tümör" operasyonu!Organize suç örgütlerine "Tümör" operasyonu!
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Milyonların gözü kulağı 4 Temmuz'da! İşte beklenti ve ayrıntılar

Milyonların gözü kulağı 4 Temmuz'da! İşte beklenti ve ayrıntılar

Motorinden sonra şimdi de benzin ve LPG'ye indirim geldi

Motorinden sonra şimdi de benzin ve LPG'ye indirim geldi

Patrondan kadın çalışana iğrenç tuzak!

Patrondan kadın çalışana iğrenç tuzak!

Düğün kararları imzalandı! 'Altına itiraz' yasağı, gelin kuaföre gitmeyecek...

Düğün kararları imzalandı! 'Altına itiraz' yasağı, gelin kuaföre gitmeyecek...

Rüyasının peşinden gitti, bulduğu şey Türkiye'yi heyecanlandırdı

Rüyasının peşinden gitti, bulduğu şey Türkiye'yi heyecanlandırdı

Anında bulaşıyor, derinin altına yerleşiyor: Vaka sayısı patladı

Anında bulaşıyor, derinin altına yerleşiyor: Vaka sayısı patladı

İlginizi Çekebilir

Devasa gemideki 60 kişilik kavganın sebebi 'üçlü ilişki' çıktı!

Devasa gemideki 60 kişilik kavganın sebebi 'üçlü ilişki' çıktı!

Çıplaklığı pahalıya patladı! Penisini ve testislerini ...

Çıplaklığı pahalıya patladı! Penisini ve testislerini ...

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

'Gerçek aşkı arıyorum' dedi, 11 erkekle...

'Gerçek aşkı arıyorum' dedi, 11 erkekle...

Anında bulaşıyor, derinin altına yerleşiyor: Vaka sayısı patladı

Anında bulaşıyor, derinin altına yerleşiyor: Vaka sayısı patladı

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.