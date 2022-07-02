Rum lider görüşme teklif etti, Erdoğan'ın cevabı gündem oldu!

İspanya'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis arasındaki diyalog damga vurdu. İki liderin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron vasıtasıyla yan yana geldiği görüşmede, Anastasiadis'in Erdoğan'a Paris'te buluşma teklif ettiği öğrenildi.

DİKKAT ÇEKEN DİYALOG

CNN Türk Lefkoşa Temsilcisi Ömer Bilge CNN Türk canlı yayınında konuyla ilgili yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Rum lider Nikos Anastasiadis zirve boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın peşini bırakmadı ve sürekli takip etti, yan yana gelme girişimlerinde bulundu. Hatta yemek öncesinde tesadüfen yan yana gelmesini kendi sosyal medya hesabından yayınladı."

Ömer Bilge, konuşmasının devamında, Anastasiadis'in Rum basınına yaptığı demeçe değinerek, Anastasiadis'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 2 defa yan yana geldiğini ve kendisine ön ayak olan Macron olduğundan dolayı Paris'te buluşma teklifi bulunduğunu ifade etti.

'KKTC'YE GEL ORADA GÖRÜŞÜRÜZ'

Gazetecilerin, "Sayın Erdoğan ne cevap verdi?" sorusuna ise Anastasiadis'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'KKTC'ye gel orada görüşürüz' cevabını verdiği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

NATO Liderler Zirvesi'nin akşam yemeğinde Avrupa Birliği'nin liderlerinin katıldığı yemekte Anastasiadis kısa bir konuşma da yapmıştı. Anastasiadis İsviçre'deki müzakerelerin de kaldığı yerden devam etmek istediğini söylemişti.

