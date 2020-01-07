Rum mahkemesinden, yalan beyanda bulunan İngiliz turiste hapis cezası

Güney Kıbrıs’ta mahkeme, tecavüz davasında yalan beyanda bulunan İngiliz turiste 4 ay hapis cezası verdi

Güney Kıbrıs Ayia Napa’da 12 İsraillinin toplu tecavüzüne uğradığı iddiasında bulunan, yalan beyanda bulunma ve kamuya zarar verme suçlamasıyla hakkında açılan davada suçlu bulunan 19 yaşındaki İngiliz turist 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. İngiliz turistin ayrıca 140 Euro dava masrafını ödemesine karar verildi. Mahkeme, İngiliz turistin yaşının küçük olmasını ve akademik dönemi kaçırmış olmasını dikkate alarak karar verdiğini açıkladı. Mahkeme binası önünde toplanan aktivistler ise kararın açıklanmasıyla 19 yaşındaki İngiliz turist lehine gösteri yaptı.

Mahkeme, 30 Aralık 2019 tarihli duruşmada İngiliz kızı suçlu bulmuş, savunma avukatları konunun Rum tarafında temyize ve hatta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kadar götürüleceğini açıklamıştı. Karara gerek Rum gerek İngiliz kamuoyunda büyük tepki gösterilmiş, Güney Kıbrıs’ın turistik açıdan boykot edilmesi yönünde kampanyalar başlatılmıştı. İlgili mahkeme kararına İngiltere Dışişleri Bakanlığından da tepki gelmiş, İngiliz kıza hapis cezası verilmesi ihtimaline karşı Rum makamlarla temasa geçildiği belirtilmişti. Konuyu yakından takip eden İngiliz medyası, konunun artık diplomatik boyut kazandığına dikkat çekerek, mahkemeden hapis cezası çıkması durumunda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in af yetkisini kullanacağına dair açıklamada bulunmuştu.

