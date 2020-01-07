HABER
  4. Rum mahkemesinden, yalan beyanda bulunan İngiliz turiste hapis cezası

Rum mahkemesinden, yalan beyanda bulunan İngiliz turiste hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 14:59 | Son Güncelleme

Güney Kıbrıs’ta mahkeme, tecavüz davasında yalan beyanda bulunan İngiliz turiste 4 ay hapis cezası verdiGüney Kıbrıs Ayia Napa’da 12 İsraillinin toplu tecavüzüne uğradığı iddiasında bulunan, yalan beyanda bulunma ve kamuya zarar verme suçlamasıyla hakkında açılan davada suçlu bulunan 19 yaşındaki İngiliz turist 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Rum mahkemesinden, yalan beyanda bulunan İngiliz turiste hapis cezası

Güney Kıbrıs’ta mahkeme, tecavüz davasında yalan beyanda bulunan İngiliz turiste 4 ay hapis cezası verdi
Güney Kıbrıs Ayia Napa’da 12 İsraillinin toplu tecavüzüne uğradığı iddiasında bulunan, yalan beyanda bulunma ve kamuya zarar verme suçlamasıyla hakkında açılan davada suçlu bulunan 19 yaşındaki İngiliz turist 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. İngiliz turistin ayrıca 140 Euro dava masrafını ödemesine karar verildi. Mahkeme, İngiliz turistin yaşının küçük olmasını ve akademik dönemi kaçırmış olmasını dikkate alarak karar verdiğini açıkladı. Mahkeme binası önünde toplanan aktivistler ise kararın açıklanmasıyla 19 yaşındaki İngiliz turist lehine gösteri yaptı.
Mahkeme, 30 Aralık 2019 tarihli duruşmada İngiliz kızı suçlu bulmuş, savunma avukatları konunun Rum tarafında temyize ve hatta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kadar götürüleceğini açıklamıştı. Karara gerek Rum gerek İngiliz kamuoyunda büyük tepki gösterilmiş, Güney Kıbrıs’ın turistik açıdan boykot edilmesi yönünde kampanyalar başlatılmıştı. İlgili mahkeme kararına İngiltere Dışişleri Bakanlığından da tepki gelmiş, İngiliz kıza hapis cezası verilmesi ihtimaline karşı Rum makamlarla temasa geçildiği belirtilmişti. Konuyu yakından takip eden İngiliz medyası, konunun artık diplomatik boyut kazandığına dikkat çekerek, mahkemeden hapis cezası çıkması durumunda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in af yetkisini kullanacağına dair açıklamada bulunmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSGK o paraları iade ediyor! Başvuru ücreti yok...SGK o paraları iade ediyor! Başvuru ücreti yok...
Bunlar da yöresel kardan adamlarBunlar da yöresel kardan adamlar
TOGG yerli otomobille ilgili bulmacanın yanıtlarını açıkladıTOGG yerli otomobille ilgili bulmacanın yanıtlarını açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Bakan duyurdu: Araç alım satımında yeni dönem

Bakan duyurdu: Araç alım satımında yeni dönem

Çok sayıda ilde alarma geçildi! 'Turuncu' ve 'Kırmızı' uyarı

Çok sayıda ilde alarma geçildi! 'Turuncu' ve 'Kırmızı' uyarı

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

Tapuda yeni dönem! Farklı ülke ve illerdeki alıcı ve satıcılara bir araya gelmeden 'tapu işlemi yapma' imkanı

Tapuda yeni dönem! Farklı ülke ve illerdeki alıcı ve satıcılara bir araya gelmeden 'tapu işlemi yapma' imkanı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Sekiz ilde okullara kar tatili

Sekiz ilde okullara kar tatili

Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına... Geliyor

Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına... Geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır'da deprem! (son depremler AFAD-Kandilli Rasathanesi)

Diyarbakır'da deprem!

Amik Ovası sular altında

2 haftadır sürüyor! Sular altında

TOGG yerli otomobille ilgili bulmacanın yanıtlarını açıkladı

TOGG yerli otomobille ilgili bulmacanın yanıtlarını açıkladı

Denizli'de intihar girişimi! Kardeşi son ana kadar tuttu ama...

Denizli'de intihar girişimi! Kardeşi son ana kadar tuttu ama...

Bursa'da uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var

Bursa'da uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var

Seri Muhakeme (Yargılama) Usulü nedir? 1 Ocak'ta devreye girdi, artık savcılar şüpheliyle pazarlık yapacak, ceza önerecek

Artık savcılar şüpheliyle pazarlık yapacak, ceza önerecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.