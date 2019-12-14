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Rum medyası: ABD, Rumlara silah ambargosunu kaldırıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 14.12.2019 14:48 | Son Güncelleme

 ABD Kongresi’nin, Güney Kıbrıs’a yönelik silah ambargosunun kaldırılmasının da içerisinde bulunduğu savunma bütçesine ilişkin yasa tasarısı oylamasının Salı günü yapılmasının beklendiği bildirildi.

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA) - ABD Kongresi’nin, Güney Kıbrıs’a yönelik silah ambargosunun kaldırılmasının da içerisinde bulunduğu savunma bütçesine ilişkin yasa tasarısı oylamasının Salı günü yapılmasının beklendiği bildirildi.

Rum medyasının haberine göre; iki önemli şart içeren yasa tasarısı şartların yerine getirildiği sürece devam edecek.

Buna göre Rumlar, kara para aklanması konusunda ABD makamları ile iş birliği yaptığını teyit edecek. Ayrıca, Rus savaş gemilerinin, Rum kesimi limanlarını kullanması reddedilecek.

ABD, 1987'den Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) silah ambargosu uyguluyor.

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