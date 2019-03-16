HABER

Rum mübadillerin torunlarından atalarının topraklarına ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 15:56 | Son Güncelleme

Yalova'nın Çınarcık ilçesi Esenköy beldesinden Yunanistan'a göç eden Rumların kurduğu Stavros köyünden 50 kişilik grup, atalarının yaşadığı bölgeleri gezdi

Yunanistan'dan Yalova'nın Çınarcık ilçesine gelen 50 kişilik grup, atalarının yaşadığı beldeyi ziyaret etti.

Yunan ziyaretçiler, Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi yıllarında adı "Katırlı köyü" olan Esenköy beldesine geldi.

Esenköy Belediye Başkanı Özer Kaptan tarafından ağırlanan konuklar, beldeyi gezdi. Atalarından kalma eski Rum kilisesinin bulunduğu bölgede dua eden misafirler, beldede zeytin fidanı dikti.

Belediye Başkanı Kaptan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mübadillerin torunlarının 1974'e kadar beldeye sık aralıklarla geldiğini söyledi.

Kıbrıs Barış Harekatı sırasında kesintiye uğrayan ziyaretlerin 1980'den sonra yeniden başladığını belirten Kaptan, şunları ifade etti:

"Gelenler, o zaman yaşayanların dördüncü kuşak torunları. Biz de dördüncü kuşağız. Onlar burada yaşarken bizim atalarımız da yine Gemlik'e bağlı Selimiye köyünde yaşıyorlardı. Birbirlerini tanıyanları da vardı fakat onlar aramızda yok. Bugün torunlarının çocukları olarak bir araya geldik. İnşallah bundan sonra da bu kültür varlıklarını, tarihi eseri güzel işleme soktuktan sonra sürekli ağırlamayı düşünüyoruz. Onlar da bizi oraya davet ediyorlar. Bu dostluk köprüsünü her geçen gün daha da güçlendirerek dostluğumuzu ilerletmeyi düşünüyoruz."

Selanik'e bağlı Volvi ilçesi Belediye Başkan Yardımcısı Maria Chatzi de atalarının yaşadığı topraklarda bulunmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Kendilerine gösterilen konukseverlikten dolayı Belediye Başkanı Kaptan ve belde halkına teşekkür eden Chatzi, "Buradaki Azize Pareskevi Kilisesi'nin onarılacak olmasından dolayı da teşekkür ederim. Biz ve çocuklarımız da gelmeye devam edeceğiz çünkü buralar dedelerimizin yaşamış olduğu topraklar." dedi.

Volvi ilçesi Stavros Köyü Muhtarı Gkolidakis Christos de köyünün, Esenköy'den göç eden Rumlar tarafından kurulduğunu belirtti.

Stavros'un, Esenköy'e benzediğini anlatan Christos, "Orada da burada olduğu gibi Azize Pareskevi Kilisesi'ni kurmuşlar. Çocuklarımız bizim çizdiğimiz çizgiden devam edecekler. Yine buraya gelmeye devam edecekler." ifadelerini kullandı.

PARTNEROsmanlı'yla gurur duyuyorum ama miras peşinde değilim!Osmanlı'yla gurur duyuyorum ama miras peşinde değilim!
Yeni Zelanda'da hayatını kaybedenler için Bolu'da gıyabi cenaze namazıYeni Zelanda'da hayatını kaybedenler için Bolu'da gıyabi cenaze namazı
Yaralı bulunan "Boynuzlu Baykuş" koruma altına alındıYaralı bulunan "Boynuzlu Baykuş" koruma altına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Esenköy Yalova Yunan Yunanistan ziyaret

En Çok Okunan Haberler

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Terörist mahkemeye çıkarıldı! Dikkat çeken işaret

Terörist mahkemeye çıkarıldı! Dikkat çeken işaret

'Şükret parmaksız da olabilirdin'

'Şükret parmaksız da olabilirdin'

Murat Kurum'dan indirim müjdesi!

Murat Kurum'dan indirim müjdesi!

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında kan donduran detaylar

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında kan donduran detaylar

Londra'da müslüman gruba saldırı!

Londra'da müslüman gruba saldırı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

CHP'li vekile camide büyük şok!

CHP'li vekile camide büyük şok!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polis memuru otomobilinde intihar etti

Polis memuru otomobilinde intihar etti

Gaziantep-Kilis yolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Gaziantep-Kilis yolunda feci kaza!

Yeni Zelanda'daki katliamı öven Ekşi Sözlük yazarı tutuklandı!

Katliamı öven Ekşi Sözlük yazarı tutuklandı!

Son dakika! Kuzey Irak'tan kahreden haber

Kuzey Irak'tan kahreden haber

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı! 'Her ikisiyle de sevgiliydim ben'

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Meteoroloji'den son tahminler geldi: Havalar ısınacak

Meteoroloji'den son tahminler geldi: Havalar ısınacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.