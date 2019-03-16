Rum mübadillerin torunlarından atalarının topraklarına ziyaret

"Gelenler, o zaman yaşayanların dördüncü kuşak torunları. Biz de dördüncü kuşağız. Onlar burada yaşarken bizim atalarımız da yine Gemlik'e bağlı Selimiye köyünde yaşıyorlardı. Birbirlerini tanıyanları da vardı fakat onlar aramızda yok. Bugün torunlarının çocukları olarak bir araya geldik. İnşallah bundan sonra da bu kültür varlıklarını, tarihi eseri güzel işleme soktuktan sonra sürekli ağırlamayı düşünüyoruz. Onlar da bizi oraya davet ediyorlar. Bu dostluk köprüsünü her geçen gün daha da güçlendirerek dostluğumuzu ilerletmeyi düşünüyoruz."

Selanik'e bağlı Volvi ilçesi Belediye Başkan Yardımcısı Maria Chatzi de atalarının yaşadığı topraklarda bulunmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Kendilerine gösterilen konukseverlikten dolayı Belediye Başkanı Kaptan ve belde halkına teşekkür eden Chatzi, "Buradaki Azize Pareskevi Kilisesi'nin onarılacak olmasından dolayı da teşekkür ederim. Biz ve çocuklarımız da gelmeye devam edeceğiz çünkü buralar dedelerimizin yaşamış olduğu topraklar." dedi.

Volvi ilçesi Stavros Köyü Muhtarı Gkolidakis Christos de köyünün, Esenköy'den göç eden Rumlar tarafından kurulduğunu belirtti.

Stavros'un, Esenköy'e benzediğini anlatan Christos, "Orada da burada olduğu gibi Azize Pareskevi Kilisesi'ni kurmuşlar. Çocuklarımız bizim çizdiğimiz çizgiden devam edecekler. Yine buraya gelmeye devam edecekler." ifadelerini kullandı.

