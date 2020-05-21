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Rum Ordusu’nda işkence ve dayak krizi

DÜNYA HABERLERİ  | 21.05.2020 16:53 | Son Güncelleme

Güney Kıbrıs Rum Ordusu'nda görev yapan askerlerin birbirlerine şiddet uyguladığı görüntülerin ortaya çıkması Güney Kıbrıs'ı karıştırdı.

Rum Ordusu’nda işkence ve dayak krizi

Rum Savunma Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntülerle ilgili açıklama yapan Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, "Çok kızgınım. Orduda her türlü kanunsuzluğa sıfır toleransımız var. Biz, vicdani ve profesyonel bir ordu istiyoruz" dedi.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde gündem olan olay önceki gün patlak verdi. Sosyal medyada ortaya çıkan görüntülerde, Rum Ordusu'nun Stavrovuni komando birliğindeki askerlerin birbirlerine şiddet uyguladıkları görüldü. Askerlerin işkence ve dayak anları da bir başka asker tarafından görüntüleniyor. Nisan ayında meydana geldiği belirlenen olay sonrasında Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, Rum Savunma Bakanı'na, "Bu rezalete karışanlara gereken cezalar verilsin" talimatı verdi.

RUM SAVUNMA BAKANI: BEYİNSİZLER

Bakan Angelidis ise dün olayın geçtiği birliğe giderek, yaşananlara tepki gösterdi. Rum medyası da olayın Güney Kıbrıs'ta aileler arasında infiale neden olduğunu yazdı. Yaşananlarla ilgili soruşturma açılması talimatını verdiğini söyleyen Angelidis, "Birkaç kendini bilmezin, beyinsizin ordumuzu lekelemesine izin veremeyiz. Ülkemize ve çocuğuyla bize güvenen her aileye karşı bir sorumluluğumuz var. Şiddete asla müsaade edilmeyecek" diye konuştu.

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