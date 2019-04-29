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Rum seri katil göçmen kadınları ve çocukları hedef almış

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 20:16 | Son Güncelleme

İşlediği 7 cinayeti itiraf eden katilin kurbanları arasında 3 Filipin, 1 Romanya ve 1 Nepal vatandaşı kadın ile 6 ve 8 yaşlarındaki 2 çocuk var

Kıbrıs Rum kesiminde gözaltına alınan seri katil zanlısı Nikos Metaksas adlı Rum askerin kurbanlarının yabancı göçmen işçi kadınlar olduğu ortaya çıktı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, işlediği 7 cinayeti itiraf eden Metaksas'ın kurbanları arasında yaşları 28 ile 39 arasındaki 5 kadın ve 6 ile 8 yaşlarındaki 2 çocuk olduğu bildirildi.

Metaksas, 14 Nisan'da Mary Rose Tiburcio (39) adlı Filipinler vatandaşı kadının cesedinin Lefkoşa'nın 32 kilometre batısındaki bir maden göletinde bulunmasının ardından başlatılan cinayet soruşturmasında gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında sorgulanan 35 yaşındaki zanlı, Tiburcio dahil 7 kişiyi öldürdüğünü itiraf etmişti.

Kurbanlar arasında Tiburcio dışında, Filipinler vatandaşları Arian Palanas Lozano (28) ve Maricar Valdez Arquila (30), Romanyalı Livia Florentina Bunea (36) ile Tiburcio'nın 6 yaşındaki kızı Sierra ve Bunea'nın 8 yaşındaki kızı Elena da yer alıyor.

Kurbanların tamamımın Kıbrıs Rum kesimine çalışmak amacıyla gelen göçmen işçi kadınlar olması dikkati çekiyor.

Arian Palanas Lozano'nun cesedi aynı gölette, Nepal vatandaşı Kata Anou olduğu sanılan bir kurbanın cansız bedenin ise katilin görev yaptığı askeri birliğin arazisindeki atış alanının yakınındaki bir kuyuda bulunduğu bildirildi.

Polis diğer dört cesedi bulmak için arama çalışmalarını sürdürüyor.

Seri cinayetlerle ilgili soruşturma devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Rum Kesimi Nikos Metaxas Seri katil

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