HABER

Rum sözcüden Kıbrıslı Türklere 'bizimle olun' çağrısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.08.2018 20:06 | Son Güncelleme

RUM Yönetimi hükümet sözcüsü Prodromos Prodromu, "Kıbrıslı Türkler belirleyici bir tercih yapacak; ya bizimle birlikte çağdaş bir devletle Avrupa Birliği’nde olacaklar ya da Türkiye’nin insafına kalacaklar" dedi.

Rum sözcüden Kıbrıslı Türklere 'bizimle olun' çağrısı

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- RUM Yönetimi hükümet sözcüsü Prodromos Prodromu, "Kıbrıslı Türkler belirleyici bir tercih yapacak; ya bizimle birlikte çağdaş bir devletle Avrupa Birliği’nde olacaklar ya da Türkiye’nin insafına kalacaklar" dedi.
Kıbrıslı Türklere seslenen Rum Sözcü Prodromu, Kıbrıslı Türklerin ekonomik durumlarını kaygı ile izlediklerini söyledi.
'TEK YOL ÇÖZÜM'
Rum Bakanlar Kurulu'nun Ada'daki çözüm konusunu ele alacağını belirten Prodromu, "Gerek bizim gerek Kıbrıslı Türklerin durumu göğüsleyecek tek yolu vardır" ifadelerini kullanan Rum Sözcü, "Bu da Kıbrıs sorununa BM ilkeleri ve Guterres Çerçevesi temelinde bir çözüm için anlaşmaktan başkası değildir. Kıbrıslı Türk vatandaşlarımız belirleyici bir tercih yapacak; ya bizimle birlikte çağdaş bir devletle Avrupa Birliği’nde olacaklar ya da Türkiye’nin insafına kalacaklar" dedi.

FOTOĞRAFLI

PARTNEREn tuhaf telefonları görmeye hazır mısınız?En tuhaf telefonları görmeye hazır mısınız?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü
İYİ Parti Kayseri Milletvekili Ataş: Ağırlıklarımızdan kurtuldukİYİ Parti Kayseri Milletvekili Ataş: Ağırlıklarımızdan kurtulduk
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İran sert çıktı: ABD'nin orada işi yok

İran sert çıktı: ABD'nin orada işi yok

Musa dedenin 48 yıllık oyunu! Almanya-Türkiye arasında yıllarca mekik dokudu, kimse fark etmedi

Musa dedenin 48 yıllık oyunu! Almanya-Türkiye arasında yıllarca mekik dokudu, kimse fark etmedi

Hakan Sabancı, Aslı Enver'i yakın takip takipte!

Hakan Sabancı, Aslı Enver'i yakın takip takipte!

Cansu Taşkın köpeğini de ünlü yaptı! Sansürlü poz

Cansu Taşkın köpeğini de ünlü yaptı! Sansürlü poz

Rahip Brunson'la ilgili yeni gelişme! Avukatı açıkladı, yeni süreç başlayacak

Rahip Brunson'la ilgili yeni gelişme! Avukatı açıkladı, yeni süreç başlayacak

Rusya'dan korkutan iddia: ABD saldırmaya hazırlanıyor!

Rusya'dan korkutan iddia: ABD saldırmaya hazırlanıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan 'CHP-HDP ittifakı' iddialarına yanıt

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan 'CHP-HDP ittifakı' iddialarına yanıt

CHP'li Öztrak: Yarın kriz masasını toplayacağız

CHP'li Öztrak: Yarın kriz masasını toplayacağız

Mustafa Sarıgül: ABD Başkanı Trump'ın yaptığı açıklamalar kabul edilemez

Mustafa Sarıgül: ABD Başkanı Trump'ın yaptığı açıklamalar kabul edilemez

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı oldu

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı oldu

Abdülkadir Selvi yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanları uyanmadan araştırma yaptırdı

Abdülkadir Selvi yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanları uyanmadan araştırma yaptırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.