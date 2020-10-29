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Rum tarafı karıştı, polis aracını ateşe verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2020 10:26 | Son Güncelleme

Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde korona virüs önlemlerini, 5G’yi ve altın pasaport yolsuzluğunu protesto etti.Güney Kıbrıs Rum Kesiminde, gece saatlerinde yüzlerce protestocu Limasol kentinde korona virüs önlemlerini, 5G’yi ve altın pasaport yolsuzluğunu protesto etti.

Rum tarafı karıştı, polis aracını ateşe verdi

Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde korona virüs önlemlerini, 5G’yi ve altın pasaport yolsuzluğunu protesto etti.
Güney Kıbrıs Rum Kesiminde, gece saatlerinde yüzlerce protestocu Limasol kentinde korona virüs önlemlerini, 5G’yi ve altın pasaport yolsuzluğunu protesto etti. Limasol’da toplanan eylemciler, Rum hükümetinin aldığı korona virüs tedbirleri ile 5G ve Rum tarafında istifalara neden olan usulsüz vatandaşlık dağıtımı ile gündem olan altın pasaport olayını protesto etti. Öfkeli göstericiler havai fişeklerle polis aracını yaktı. Olayda 1 polis ile itfaiye eri yaralandı. Rum polisi eylemlere karışan eylemcilerin tespiti için çalışma başlattı.
Polis şiddete dönüşen eylemlerin diğer bölgelere yayılmasını engellemek için geniş çaplı önlem alırken, yaşanan olaylarla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Rum tarafı karıştı, polis aracını ateşe verdi

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