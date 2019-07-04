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"Rum yönetimi BM yetkilileriyle bir araya gelmemizi engellemeye çalışıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 18:20 | Son Güncelleme

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Cenevre'deki temasları kapsamında açıklamalarda bulundu - Özersay: - "Kıbrıs Rum yönetimi, özellikle Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ve buradaki temsilcilileri, son derece çağdışı bir yaklaşım ortaya koyuyorlar ve bizim Birleşmiş Milletlerin kurumları ve yetkilileriyle bir araya gelmemizi engellemeye çalışıyorlar" - "Kıbrıs Türk halkının sesinin duyulması mücadelesini Kıbrıs'ın dışında da vermeye devam edeceğiz. Kıbrıs Türk halkının sesini kısmaya, kesmeye kimsenin gücü yetmeyecek"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, "Kıbrıs Rum yönetimi, özellikle Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ve buradaki temsilcilileri, son derece çağdışı bir yaklaşım ortaya koyuyorlar ve bizim Birleşmiş Milletlerin kurumları ve yetkilileriyle bir araya gelmemizi engellemeye çalışıyorlar." ifadesini kullandı.

Özersay, İsviçre'nin Cenevre kentinde BM yetkilileriyle yaptığı çeşitli temaslarla ilgili Bayrak Radyo Televizyonuna (BRT) açıklamalarda bulundu.

Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı ve Cenevre'deki Rum temsilciliğinin Birleşmiş Milletler'deki (BM) bütün kurum ve kuruluşlara mektuplar gönderdiğini belirten Özersay, Kıbrıs Türk heyetinin görüşmelerinin iptal edilmesi yönünde girişimde bulunduğunu söyledi.

Rumların, BM çatısındaki kuruluşları etkileme girişimlerini önlemek için görüşmelerini kamuoyuna açıklamadan yapmaya çalıştıklarını vurgulayan Özersay, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin davranışını "çağdışı" olarak yorumladı.

Özersay, Cenevre'de insan hakları ve mültecilerle kayıp şahıslar gibi konularda çalışmalar yürüten BM yetkilileriyle görüşmeler yaparak Kıbrıs Türk halkının sesini duyurmaya çalıştıklarını anlattı.

Dışişleri Bakanı Özersay, şöyle devam etti:

"Kıbrıs Rum yönetimi, özellikle Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ve buradaki temsilcilileri, son derece çağ dışı bir yaklaşım ortaya koyuyorlar. Bizim BM'nin kurumları ve yetkilileriyle bir araya gelmemizi engellemeye çalışıyorlar. Sesimizin duyulmasını, düşüncemizi başkasının duymasını, duruşumuzu, argümanlarımızı, olayları nasıl gördüğümüzü başkalarının duymasını engellemeye çalışmak bize göre çağdışı bir yaklaşımdır. Ama yine de bizim yılmamız, vazgeçmemiz söz konusu değildir."

- "Sesimizin kısılmasına müsaade etmeyeceğiz"

KKTC'nin seçilmiş temsilcileri ve yetkilileri olarak Kıbrıs Türk halkının duruşunu, taleplerini ve endişelerini yapacakları görüşmelerle net şekilde aktarmaya devam edeceklerini vurgulayan Özersay, şunları kaydetti:

"Biz sesimizin kısılmasına müsaade etmeyeceğiz. Eğer bu daha uzun süreçli bir mücadele gerekiyorsa, bu mücadeleyi vereceğiz. Kıbrıs Türk halkının sesinin duyulması mücadelesini Kıbrıs'ın dışında da vermeye devam edeceğiz. Kıbrıs Türk halkının sesini kısmaya, kesmeye kimsenin gücü yetmeyecek."

Özersay, temasları kapsamında Kıbrıs sorunu, Doğu Akdeniz'de doğal kaynaklar gerginliği ve bölgesel güvenlik konularını da içeren konferansta konuşacak.

Özersay, Cenevre Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Akademisi'nde Kıbrıs sorununun geleceğine dair seminer de verecek.

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KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Kudret Ozersay

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