HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rum yönetimi, Yunanistan ile İsrail arasında elektrik hattı!

Rum yönetimi, Yunanistan ile İsrail arasında elektrik hattı!

08.03.2021 17:40 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Rum yönetimi, Yunanistan ile İsrail arasında elektrik hattı!

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Yunanistan ile İsrail arasında elektrik şebekelerinin birbirine bağlanmasına yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

Rum basınında yer alan habere göre, Rum kesimi, Yunanistan ile İsrail arasında deniz altı kablo hattıyla elektrik bağlantısını sağlayacak "EuroAsia Interconnector" Projesi kapsamında hazırlanan mutabakat zaptı, Rum kesiminde imzalandı.

GKRY Enerji Bakanı Natasa Pilides ile İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, imza töreni sırasında hazır bulunurken Yunanistan Enerji Bakanı Kostas Skrekas ise törene çevrim içi katıldı.

Üç bakan tarafından yapılan ortak açıklamada, daha fazla yenilenebilir enerji kaynağının oluşmasına imkan sağlayacak mutabakatın imzalanmasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Rum kesiminin enerji izolasyonunu sona erdirmeyi amaçlayan EuroAsia Interconnector Projesi, İsrail, Rum kesimi ve Yunanistan'ın elektrik şebekelerini deniz altından geçen 1208 kilometrelik HVDC kablosuyla birbirine bağlayan Avrupa Birliği "elektrik otoyolu" olarak ifade ediliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hamile olduğu ileri sürülen kadının karnından yaklaşık 1 kilo bonzai çıktıHamile olduğu ileri sürülen kadının karnından yaklaşık 1 kilo bonzai çıktı
Ekvator Ginesi’ndeki patlamada can kaybı 30’a yükseldiEkvator Ginesi’ndeki patlamada can kaybı 30’a yükseldi
Nikah memuru nasıl olunur? Evlendirme memuru olmanın yolu nedir?Nikah memuru nasıl olunur? Evlendirme memuru olmanın yolu nedir?
Anahtar Kelimeler:
İsrail Yunanistan

En Çok Okunan Haberler

Hakan Atilla istifa etti!

Hakan Atilla istifa etti!

Flaş karar! Vakalar artınca, okullar tatil edildi

Flaş karar! Vakalar artınca, okullar tatil edildi

İç çamaşırlı pozuyla sitem etti! 'İmajımın erotize edilmesini...'

İç çamaşırlı pozuyla sitem etti! 'İmajımın erotize edilmesini...'

İmamoğlu'ndan, tepki çeken tweet ile ilgili açıklama

İmamoğlu'ndan, tepki çeken tweet ile ilgili açıklama

Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu açıklaması

Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu açıklaması

Kan donduran olay! Kızının cesedini kurye ile babasına göndermiş

Kan donduran olay! Kızının cesedini kurye ile babasına göndermiş

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 6 Mart koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 6 Mart koronavirüs tablosu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Başörtülü öğrenciyi okula almadıkları iddia edilmişti! Açığa alındılar

Başörtülü öğrenciyi okula almadıkları iddia edilmişti! Açığa alındılar

Şaşkına çeviren olay! 1 gün ceza alsa, 155 yıl hapis yatacak

Şaşkına çeviren olay! 1 gün ceza alsa, 155 yıl hapis yatacak

92 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulundu, boğarak öldürdü!

92 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulundu, boğarak öldürdü!

Diğer Haberler

Hayvansever taksici: Kimsenin arabasına kabul etmediklerini o kabul ediyor

Kimsenin arabasına kabul etmediklerini o kabul ediyor!

Maske skandalı milletvekiline istifa getirdi

Maske skandalı milletvekiline istifa getirdi

Ekvator Ginesi’ndeki patlamada can kaybı 30’a yükseldi

Ekvator Ginesi’ndeki patlamada can kaybı 30’a yükseldi

Rusya’da polis köpeği, kadınlara çiçek dağıttı

Rusya’da polis köpeği, kadınlara çiçek dağıttı

Yasadışı aşılar yeni bir salgına neden oldu!

Yasadışı aşılar yeni bir salgına neden oldu!

İran'da geçen yıl 1200 ton uyuşturucu ele geçirildi

O ülkede geçen yıl 1200 ton uyuşturucu ele geçirildi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.