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Rum Yönetiminden Türkiye’ye Sondaj Tepkisi

08.07.2019 16:52 | Son Güncelleme

Kıbrıs Rum yönetimi, Türkiye’nin Yavuz gemisini Kıbrıs kıyılarında sondaj çalışmaları için göndermesinin ardından yayınladığı mesajda “bunun Ada’nın bağımsızlığına yönelik en ciddi ihlal olduğunu” kaydetti

Rum Yönetiminden Türkiye’ye Sondaj Tepkisi

Kıbrıs Rum yönetimi, Türkiye’nin Yavuz gemisini Kıbrıs kıyılarında sondaj çalışmaları için göndermesinin ardından yayınladığı mesajda “bunun Ada’nın bağımsızlığına yönelik en ciddi ihlal olduğunu” kaydetti.

Rum Kesimi Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada, “Planlanan ikinci sondaj Türkiye’nin Kıbrıs’ın Birleşmiş Milletler Deniz Yasası ve uluslararası hukuka dayanan egemenlik haklarına yönelik ihlallerinin bir tekrarı ve en ciddisidir” denildi.

Yavuz, Kıbrıs kıyılarında sondaj faaliyetlerine katılan ikinci Türk gemisi. Yavuz’dan önce Fatih, Kıbrıs’ın batısında Mayıs ayından bu yana sondaj faaliyetleri yürütüyor.

Yavuz’un Kıbrıs’ın kuzeydoğu kıyısında sondaj faaliyeti yürüttüğü belirtildi.

Geçen ay Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin liderleri Türkiye’yi tartışmalı sularda sondaj faliyetlerine son vermesi gerektiği yönünde uyarmıştı.

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