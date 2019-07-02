Rum Yönetiminden ‘Yasal Süreç Başlatıldı’ Açıklaması

Güney Kıbrıs, Türkiye tarafından Akdeniz’de başlatılan sondaj çalışmalarına katılan 3 şirkete yönelik hukuki süreç başlattı.

Konuyla ilgili açıklama Dışişleri Bakanlığı’nın üst düzey bir yetkilisinden geldi.

Yetkili, şirketlerin adını vermekten kaçındı ancak Türk olmadıklarını belirtti.

Akdeniz’in doğusunda son yıllarda gaz bulunması bölgedeki gerilimi arttırmış durumda. Türkiye ve Rum tarafı Akdeniz’de sondaj yapma konusunda hakları olduğunu savunuyor. İki tarafın diplomatik ilişkileri bulunmuyor.

Fatih adlı Türk sondaj gemisi Kıbrıs’ın batısında geçen aydan bu yana çalışmalar yürütüyor. Bir başka sondaj gemisi Yavuz’un da Kıbrıs’ın doğusuna yakın zamanda konuşlanması bekleniyor.

Rum yönetimi dışişleri bakanlığı yetkilisi Türk petrol şirketi TPAO’yla işbirliği yapan şirketlere yönelik yasal süreci başlattıklarını kaydetti.

Aynı yetkili Yavuz gemisine karşı da aynısını yapmaya kararlı olduklarını söyledi.

Rum yönetimi her iki alanı da kendi ekonomik bölgesi olarak niteliyor.

