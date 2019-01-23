Rumca ve Ermenice şarkılar CRR'de seslendirilecek

İSTANBUL (AA) - Rumca ve Ermenice şarkılar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonuda müzikseverlerle buluşacak.

Konuya ilişkin İBB'den yapılan açıklamaya göre, Yunan ve Türk müzisyenlerden oluşan müzik grubu "Cafe Aman", 28 Ocak'ta CRR Konser Salonunda "İstanbul'a Dair Türkçe Rumca Şarkılar" başlıklı programla dinleyicileriyle bir araya gelecek.

Sanat yönetmenliğini Stelyo Berber'in üstlendiği konserdeki eserlerin düzenlemelerini Manolis Kottoros gerçekleştirdi. İki bölümden oluşacak konserde aralarında "Darıldın mı Gülüm Bana", "Hariklaki", "Cevriye Hanım", "Manolyam" ve "Vospoporos"un bulunduğu birçok eser seslendirilecek.

Pelin Suer ve Stelyo Berber'in solist olarak yer alacağı konserde, buzuki ve udda Vasilis Kasouras, kemanda Manolis Kottoros, akordeonda Aydın Çıracıoğlu, gitarda Bora Çeliker, kontrbasda Umut Sel, kanunda Mert Demircioğlu, vurmalılarda ise Ozan Şakir Uygan performans sergileyecek.

"Cafe Aman", 2009 yılında Stelyo Berber ile eşi Pelin Suer tarafından kuruldu. Grup, rembetikonun yanı sıra, Bizans müziği, Osmanlı fasıl müziği ve Türk sanat müziği alanlarında da çalışmalar yapıyor.