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  4. Rumeli Hisarı sahilinde iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Rumeli Hisarı sahilinde iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2020 02:40 | Son Güncelleme

Sarıyer’de bir mekanda iki grup arasında kavga çıktı.

Rumeli Hisarı sahilinde iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Sarıyer’de bir mekanda iki grup arasında kavga çıktı. Sahilde devam eden kavgada bir kişi silahla bacağından vuruldu.
Olay 00.30 sıralarında Rumeli Hisarı’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre bir sahil kenarında bulunan bir balıkçıda iki grup arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma sonrası taraflar dışarı çıkarak sahile geçti. Burada devam eden tartışma yerini silahlı kavgaya bıraktı. İsmi öğrenilemeyen kişi tarafından açılan ateş sonucu Aydın R. Sahilde kanlar içinde yere yığıldı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi ise olay yerinden hızlıca uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından vurulan Aydın A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Rumeli Hisarı sahilinde iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı

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