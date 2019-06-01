Rumeli Türkleri Vakfı iftar programı

Anadolu coğrafyasının köklü geçmişi ve kültürel değerlerinin geleceği şekillendireceğini ifade eden Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde bizler vatan ve milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz. 23 Haziran İstanbul seçiminde safımızı belli edip ailemiz, gençlerimiz ve milletimiz için doğru bir seçim yapmak için sandık başına gitmeliyiz." dedi.

Gezi olaylarına değinen Çavuşoğlu, olayların olduğu dönem Türkiye ekonomisinin çok büyük zarara uğradığını belirterek, "Türkiye'nin kaosa sürüklenmesini istediler fakat AK Parti buna izin vermedi. Devletin ve milletin tüm çıkarlarını düşünerek hareket etti. Dünya basını Türkiye'yi haksız yere çok eleştirdi, kötü gösterdi ama onlar kirli siyaset yapa dursunlar, bizler Allah için vatan için millet için çalışıp ülkemizin gelişmesi projeler üretip uygulamaya geçirdik." diye konuştu.

İftara, Rumeli Dernekleri Federasyon Başkanı Kamuran Atakan, Anadolu Ajansı İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan'ın yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş insanları, vakıf üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

