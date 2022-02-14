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  4. Rumeli türkülerinin efsane yorumcusu Arif Şentürk yoğum bakıma alındı!

Rumeli türkülerinin efsane yorumcusu Arif Şentürk yoğum bakıma alındı!

14.02.2022 02:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deryalar, Ramize ve Safiye gibi Rumeli türküleriyle bilinen ünlü sanatçı Arif Şentürk, hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Arif Şentürk'ün yoğun bakımda olduğunu duyurarak, dua istedi.

Rumeli türkülerinin efsane yorumcusu Arif Şentürk yoğum bakıma alındı!

Rumeli türkülerinin duayen yorumcusu 81 yaşındaki Arif Şentürk, hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, yoğun bakım alınan Şentürk'ün durumunun ağır olduğunu ifade etti. Türkücü Şentürk için dua isteyen Akay, "Rumeli türkülerinin ünlü ismi Arif Şentürk, maalesef yoğun bakımda ve durumu çok ağır" ifadelerine yer verdi.

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ARİF ŞENTÜRK KİMDİR?

1941 yılında Makedonya'nın Kumanova kasabasında dünyaya gelen Arif Şentürk, ilk ve ortaöğretimini burada bulunan bir Türk okulunda tamamladıktan sonra, 1956'da ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç etti.

Önce Kırklareli'ye yerleşen aile, daha sonra İstanbul'un Zeytinburnu semtine taşındı. Bakırköy ve Yeşilköy Halkevi Müzik Okulu’nda müzik eğitimi alan Şentürk, 1975 yılında TRT Amatör Sesler Sınavı’nda başarılı oldu ve Nida Tüfekçi tarafından desteklendi. (DHA)

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