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Rumeli Üniversitesi Rektörü Aynural, Adnan Oktar soruşturması kapsamında görevden alındı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 12:28 | Son Güncelleme

Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Aynural'ın, Adnan Oktar soruşturması kapsamında görevden alındığı öğrenildi. Aynural'ın soruşturma dosyasında adı geçtiği öğrenildi.

Rumeli Üniversitesi Rektörü Aynural, Adnan Oktar soruşturması kapsamında görevden alındı!

Adnan Oktar Soruşturması gittikçe derinleşirken, Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Aynural'ın soruşturmada adı geçtiği gerekçesiyle görevinden alındığı iddia edildi. Aynural'ın yerine kimin atandığının ise önümüzdeki günlerde belli olacağı öğrenildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
rumeli üniversitesi adnan oktar salih aynural

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