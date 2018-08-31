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Rumeli Üniversitesi Rektörü Aynural'ın görevden alındığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 20:18 | Son Güncelleme

Prof. Dr. Salih Aynural: - "Yaşadığım sağlık sorunları nedeniyle kendi rızam ile istifa ederek, istifamın mevcut yıllık izin haklarımın sonunda yürürlükte olacak şekilde işleme alınmasını talep ettim" - "İddia edildiği gibi herhangi bir soruşturma içinde yer almadığımı, adı geçen şahıs ile hiçbir şekil ve şartta bir ilişkim olmadığını, hakkımdaki iddia edilen tüm haberlerin asılsız olduğunu belirtmek isterim"

İSTANBUL (AA) - Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Aynural, görevinden istifasının Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturmayla ilgisinin bulunmadığını bildirdi.

Salih Aynural, bazı medya organlarında yayınlanan haberler nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Aynural, görevden alınmasının söz konusu olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"En son görev aldığım üniversiteden, yaşadığım sağlık sorunları nedeniyle 13 Ağustos 2018 tarihinde, kendi rızam ile istifa ederek, istifamın mevcut yıllık izin haklarımın sonunda 1 Ekim 2018 tarihi itibariyle yürürlükte olacak şekilde işleme alınmasını talep ettim. Bu asılsız haberde iddia edildiği gibi herhangi bir soruşturma içinde yer almadığımı, adı geçen şahıs ile hiçbir şekil ve şartta bir ilişkim olmadığını ve hakkımda iddia edilen tüm haberlerin asılsız olduğunu belirtmek isterim. Tüm hukuki haklarım saklı kalmak kaydıyla kamuoyunun bilgisine sunarım."

Bazı haber kuruluşlarında, Salih Aynural'ın Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturma kapsamında görevinden alındığı ileri sürülmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
adnan oktar istifa rumeli üniversitesi salih aynural

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