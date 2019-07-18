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Rumeli Üniversitesi'nde 15 Temmuz fotoğraf sergisi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2019 09:40 | Son Güncelleme

İSTANBUL Rumeli Üniversitesi ve Anadolu Ajansı (AA) iş birliği ile 15 Temmuz darbe girişiminde Türk milletinin direnişini konu alan fotoğraf sergisi açıldı.

Rumeli Üniversitesi'nde 15 Temmuz fotoğraf sergisi

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Rumeli Üniversitesi ve Anadolu Ajansı (AA) iş birliği ile 15 Temmuz darbe girişiminde Türk milletinin direnişini konu alan fotoğraf sergisi açıldı.

Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin fotoğraflarından oluşan ‘15 Temmuz Destanı’ başlıklı sergi, Yaşar Kemal Sergi Salonu’nda açıldı. Sergi açılışına İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Dodurka, Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Solak, Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ay, Silivri İlçe Tarım Müdürü Nuri Ertuğrul, Silivri İlçe Jandarma Komutanı Güngör Kırarslan, Silivri İlçe Emniyet Müdürü Taner Ertürk ile Başhekim Fatih Mehmet Velibeyoğlu ve davetliler katıldı.

Etkinliğin ev sahipliğini üstlenen İstanbul Rumeli Üniversitesi’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“15 Temmuz gecesi Türk basını özel ve resmi çalışanlarıyla, yazılı ve görsel ürünleriyle demokrasiye sahip çıkma noktasında büyük bir irade göstermiş, vatandaşın bilinçlendirilmesi, cumhurbaşkanımızın mesajlarının topluma aktarılması noktasında çok büyük bir görev icra etmiştir. 17 Temmuz 2019 tarihinde Yaşar Kemal Sergi Salonu’nda gerçekleştirdiğimiz etkinlikte 15 Temmuz’u unutmadığımızı gösterdik. Saygıdeğer halkımızı aramızda gördüğümüz için çok mutluyuz.”

‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma’ etkinlikleri kapsamında gerçekleşen sergi, 3 gün süreyle ziyarete açık olacak.

Rumeli Üniversitesi'nde 15 Temmuz fotoğraf sergisi

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