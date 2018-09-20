TEKİRDAĞ (AA) - Tüm Rumeli Dernekleri Federasyonu (RUMELİFED) yerli üretim ürünlerin tercih edilmesi çağrısında bulundu.
Federasyondan yapılan açıklamada, ülkesini seven, kalkınmasını isteyen her bireyin yerli üretime destek olması gerektiği belirtildi.
Bir ülkenin ekonomisinin öncelikle kendi içerisinde üretimini artırması, ithalatını azaltılmasıyla mümkün olabileceği vurgulanan açıklamada, "Önemle hatırlatmak isteriz ki Almanya ve Avrupa Birliği'nin ekonomi çizgisi, o ülkelerde yaşayan vatandaşların millilik bilinci ile kendi ülkelerinde üretilen ürünleri satın almaya başlaması ve yerli üretime destek olmasıyla değişmiştir." ifadelerine yer verildi.
İkinci Dünya Savaşı sonrası Alman halkının yerli ürünlerine verdiği katkının örnek alınacak türde olduğuna değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bizler RUMELİFED olarak TV, radyo, gazete, sosyal medya mecralarında yayımlanan yabancı ürün reklamlarına aldırış edilmemesini, yerli üretim logosu bulunan ürünlerin satın alınmasını, Türk ekonomisine doğrudan katkı sağlanmasını önemle ve hususiyetle Rumeli camiamızdan ve ulaşabildiğimiz herkesten talep ederiz. İçerisinde bulunduğumuz ve yaşatılmak istenen ekonomik yıpratma sürecinin tamamının birer suni dalga olduğunu düşünmekteyiz. Aslında ilköğretim düzeyinde öğrencilere de öğretildiği gibi 'yerli malı, yurdun malı' kavramını aklımızdan çıkarmamak ülke ekonomimize yapacağımız en büyük katkı olacaktır."
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