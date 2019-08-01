Rumen askeri okul gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) - ROMANYA Deniz Kuvvetleri'ne bağlı, yelkenli askeri okul gemisi 'Mircea', Çanakkale Boğazı'ndan geçti. 'Mircea', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Ege Denizi'nden saat 07.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Romanya Deniz Kuvvetleri'ne ait, 82 metrelik yelkenli askeri okul gemisi 'Mircea', saat 09.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen eğitim gemisi, boğazın manevra yapılası en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

