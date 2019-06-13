Rumen geleneksel kıyafetleri Ankara'da tanıtıldı

Romanya'nın geleneksel kıyafetleri, Suriyeli çocuklar yararına düzenlenen defilede başkentlilerin beğenisine sunuldu.

"Romanya'nın Geleneksel Kıyafeti Günü" vesilesiyle, ülkenin Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığı etkinlikleri kapsamında Atakule'de düzenlenen defileye, Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Gabriel Şopanda'nın yanı sıra çok sayıda yabancı misyon temsilcisi, diplomat ile davetli katıldı.

Suriyeli çocuklar yararına düzenlenen "Çiçekler Senfonisi" adlı defilede konuşan Büyükelçi Şopanda, davetlilere katılımları için teşekkür ederek, nesilden nesile aktarılarak bugüne ulaşan kıyafetlerin ülkesinin kadim geleneklerini yansıttığını belirtti.

Defilede, geleneksel Rumen kıyafetlerinin, Rumen kültürünü yansıtan modern tasarım elbiselerin ve çiçekli aksesuarların yer aldığı koleksiyon Ankaralıların beğenisine sunuldu.

Davette Ankara Bilkent Üniversitesi'nde görevli Rumen trompetçi Julian Lupu yönetimindeki, World Mix Band jazz orkestrası da sahne aldı.

Etkinlik kapsamında, Ankara'nın simgesi olan Atakule'nin Romanya bayrağının renkleri ile aydınlatılacağı ve ekranda Türkçe ve İngilizce olarak "Rumen geleneksel kıyafetini kutluyoruz" mesajının yansıtılacağı belirtildi.

Ankara Üniversitesi Beypazarı Tasarım Meslek Yüksekokulu ve Türk Hava Yolları desteğiyle düzenlenen davet, yapılan ikramın ardından sona erdi.

