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Rumen mayın arama gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 18:15 | Son Güncelleme

ROMANYA Donanması'na ait, 'Cpt.

Rumen mayın arama gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA) - ROMANYA Donanması'na ait, 'Cpt. Cdor. Alexandru Catuneanu' adlı mayın arama gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Gemi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Romanya Donanması'na ait, 'Cpt. Cdor. Alexandru Catuneanu' adlı mayın arama gemisi, saat 16.00 sıralarında, Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na girdi. Gemi, saat 17.20'de Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ve Kilitbahir köyünde dağda bulunan 'Dur Yolcu' yazısının önünden geçen mayın arama gemisi, boğazda manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu dönerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

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Rumen mayın arama gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçtiRumen mayın arama gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçtiRumen mayın arama gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçtiRumen mayın arama gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

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