Rumen sanatçılar sanatseverlerle buluştu

İZMİR (AA) - İzmir Devlet Senfoni Orkestrası (İZDSO) , "Türkiye-Romanya arasındaki diplomatik ilişkilerin 140. yıl dönümü" dolayısıyla Rumen sanatçıları ağırladı.
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) Bükreş doğumlu Tiberiu Soare şefliğindeki konserde Rumen kemancı Gabriel Crotioru sahne aldı.
Konserde, Pyotr Ilyiç Tchaikovsky Keman Konçertosu, Yalçın Tura'nın Tocatto, George Enescu'nun 1. ve 2. Rapsodisi seslendirildi.
Performans sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
WhatsApp'a bomba özellik! Artık mesajlaşırken...
ABD basınından bomba iddia! Emri veren isim açıklandı
Kastamonu'da iğrenç olay! Komşusuna çuval taşıtma bahanesiyle...
İzmir'de istinat duvarı faciası: Ölüler ve yaralılar var
AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’a suikast planı! Dev operasyonla yakalandılar
Uzmanlar uyardı: ABD yeni yaptırımların eşiğinde
CHP'de Mustafa Sarıgül bombası! Resmi başvuruyu yaptı
AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk istifa etti
3 erkek 3 kız bir evde! Korkunç detayı abla anlattı
Okuyucu Yorumları 0 yorum