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Rumen sanatçılar sanatseverlerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 22:46 | Son Güncelleme

İzmir Devlet Senfoni Orkestrasının Tiberiu Soare şefliğindeki "Türkiye-Romanya arasındaki diplomatik ilişkilerin 140. yıl dönümü" konserinde kemanıyla Gabriel Crotioru sahne aldı

İZMİR (AA) - İzmir Devlet Senfoni Orkestrası (İZDSO) , "Türkiye-Romanya arasındaki diplomatik ilişkilerin 140. yıl dönümü" dolayısıyla Rumen sanatçıları ağırladı.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) Bükreş doğumlu Tiberiu Soare şefliğindeki konserde Rumen kemancı Gabriel Crotioru sahne aldı.

Konserde, Pyotr Ilyiç Tchaikovsky Keman Konçertosu, Yalçın Tura'nın Tocatto, George Enescu'nun 1. ve 2. Rapsodisi seslendirildi.

Performans sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

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Anahtar Kelimeler:
İzmir Devlet Senfoni Orkestrası (İZDSO) konser Türkiye - Romanya

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