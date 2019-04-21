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Rumkale’de turist hareketliliği başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 13:21 | Son Güncelleme

Gaziantep’in önemli turizm yeri Rumkale, ilkbahar mevsiminin gelmesiyle ihtişamlı ve etkileyici bir manzaraya kavuştu.

Rumkale’de turist hareketliliği başladı

Gaziantep’in önemli turizm yeri Rumkale, ilkbahar mevsiminin gelmesiyle ihtişamlı ve etkileyici bir manzaraya kavuştu. Bahar ile birlikte bölgedeki turizm hareketliliği de başladı.
Gaziantep’in incisi tarihi Rumkale, bahar mevsiminde açan çiçeklerle ihtişamlı bir görünüme kavuştu. Bölgenin en önemli kültür mirasları arasında yer alan Rumkale, muhteşem manzarasının yanı sıra bölgede hakim olan mavi ve yeşil rengiyle de ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor. Rumkale’de turizm açısından da hareketli günler başladı. Urartu, Babil, Sümer, Selçuklu ve Osmanlı gibi birçok medeniyetin izlerini taşıyan bölge, her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri arasında yer alıyor. Rumkale’de manzaranın yanı sıra tarihi kalıntılar da ziyaretçilerin ilgisini çekerken, yapılan tekne turları ile turistlere eşsiz bir gün sunuluyor.
Baharın gelmesine ise en çok bölge esnafı seviniyor. Kış dönemine kadar yoğun bir sezon geçireceklerini belirten bölge esnafı, herkesi bölgenin eşsiz güzelliklerini görmeye davet ediyor.

Rumkale’de turist hareketliliği başladı

Rumkale’de turist hareketliliği başladı

Rumkale’de turist hareketliliği başladı

Rumkale’de turist hareketliliği başladı

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