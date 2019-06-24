HABER

Rumkale'nin çehresi değişiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 13:24 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince, Fırat Nehri kıyısında yer alan Rumkale'de, peyzaj ve sağlıklaştırma çalışmalarının yanı sıra 100 seyir terası, otopark ve satış birimleri yapılacak

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Fırat Nehri kıyısındaki "Rumkale" için hazırlanan "Kıyı ve Çevre Düzenlemesi Uygulama Projesi" kapsamında çalışmalara başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) Şube Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalarla, kentin turizmi hareketlenecek.

Bu kapsamda Fırat Nehri'nin kıyısında bulunan Rumkale, yerli ve yabancı turistlerin uğrayacağı mekanlar arasında yerini alacak. Fırat Nehri ile Merzimen Çayı'nın birleştiği, yüksek kayalarla örtülü tepe üzerinde konumlanan Rumkale, kentin yeni turizm yüzü olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KUDEB Şube Müdürü Serdar Murat Gürsel, bölgenin birinci derecede arkeolojik sit alanında kalması nedeniyle gerekli izinleri alarak "Kıyı ve Çevre Düzenlemesi Uygulama Projesi"ne başladıklarını belirtti.

Proje çerçevesinde otopark, seyir terasları ve satış birimleri oluşturulacağını bildiren Gürsel, şöyle devam etti:

"Bölgeye gelen insanların temel ihtiyaçlarını karşılayacak birimlere yöneldik. Buraya gelen ziyaretçilerin yeme içme ihtiyaçlarını karşılayacak mekanlara ihtiyaç vardı. İnsanlar alanda yiyecek içecek satılan derme çatma üniteler kurmuş. Bölgede uzun zaman geçirecek ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılamak için 7 satış birimi, tuvalet, peyzaj ve sağlıklaştırma çalışması gerekecek. Bölge, arkeolojik alan olması nedeniyle mümkün olan en az müdahaleyle ıslah edilecek. Alanı tekneyle gezenler, Rumkale'yi inceleme fırsatı bulabilecek. Bunun için de suyun üzerinde yüzer dubalar planlıyoruz."

- 100 seyir terası kurulacak

Hem Fırat Nehri hem de Rumkale'yi yüksek bir noktadan gören eğimli yamaçlarda çok güzel bir seyir alanı olduğuna dikkati çeken Gürsel, şunları kaydetti:

"Bu günübirlik dinleme alanında yaklaşık 100 seyir terası kurulacak. Teraslar arasındaki bağlantı yollarını ise bölgenin kendi doğal malzemeleriyle kaplayacağız. Terasları, ahşap görünümlü, güneşe dayanıklı, doğal dokuyu bozmayacak malzemelerle tasarlayacağız. Projemizin 6 aylık uygulama süresi var. İhalesi yapıldı, yüklenici firmaya yer teslimi gerçekleştirildi. Projenin aplikasyonuyla işe başlandı. Bundan sonraki aşamada hızlı bir şekilde, turistlerin burayı en iyi şekilde kullanabileceği bir alanı hazır hale getireceğiz."

- Rumkale

Yavuzeli ilçesi Kasaba köyünün yakınında bulunan Rumkale, antik dönemden bugüne kadar "Şitamrat, Kal-a Rhomayta, Hromklay, Ranculat, Kal-at el Rum, Kal-at el Müslimin, Kale-i Zerrin (Altın Kale)" gibi isimlerle adlandırıldı.

Hazreti İsa'nın havarilerinden Johannes'in (Yuhanna) Roma döneminde Rumkale'yi mesken yaparak, kayadan oyma bir odada İncil'in nüshalarını çoğalttığı rivayet ediliyor.

Memlük sultanı Melik el-Eşref tarafından 1292 yılında fethedilen kale, Suriye naibi Sancar Suca tarafından tamir ettirilerek buraya "Kal'at el Müslimin" adı verildi. 1516'da Osmanlıların eline geçen Rumkale, Halep eyaletinin Birecik sancağına bağlı bir kaza haline getirildi.

Kaynaklara göre, Evliya Çelebi, 17'nci yüzyılda, Rumkale'nin bir tepe üstünde sağlam bir kale olduğunu, dışarıda camisi, hanı, hamamı ve küçük bir çarşısı bulunduğunu belirtirken, Katip Çelebi de buranın bahçe ve meyvelerinin bolluğunu vurgulamış.

Paketi açması 1 dakika sürdü! İçinden öyle bir şey çıktı ki... Paketi açması 1 dakika sürdü! İçinden öyle bir şey çıktı ki...
Dev çekirge bu kez Mardin’de görüldüDev çekirge bu kez Mardin’de görüldü
Bisikletiyle düştüğü derede cesedi bulunan genç, toprağa verildiBisikletiyle düştüğü derede cesedi bulunan genç, toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çevre düzenlemesi Gaziantep proje Rumkale

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da feci kaza! 120 kilometre hızla geldi...

Bursa'da feci kaza! 120 kilometre hızla geldi...

Anadolu Ajansı'ndan İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama

AA'dan seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama

JÖH'ler Karadeniz dağlarında 'Rojhat' ve 'Rızgar'ı arıyor!

Asker her yerde onları arıyor!

Eski Danıştay üyesine hapis cezası

Eski Danıştay üyesine hapis cezası

Türkiye'de geliştirildi! Makam odalarına gizli dedektör

Türkiye'de geliştirildi! Makam odalarına gizli dedektör

Çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

Bunun adı vahşet! Çöp konteynerinde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.