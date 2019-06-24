Rumkale'nin çehresi değişiyor

"Bölgeye gelen insanların temel ihtiyaçlarını karşılayacak birimlere yöneldik. Buraya gelen ziyaretçilerin yeme içme ihtiyaçlarını karşılayacak mekanlara ihtiyaç vardı. İnsanlar alanda yiyecek içecek satılan derme çatma üniteler kurmuş. Bölgede uzun zaman geçirecek ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılamak için 7 satış birimi, tuvalet, peyzaj ve sağlıklaştırma çalışması gerekecek. Bölge, arkeolojik alan olması nedeniyle mümkün olan en az müdahaleyle ıslah edilecek. Alanı tekneyle gezenler, Rumkale'yi inceleme fırsatı bulabilecek. Bunun için de suyun üzerinde yüzer dubalar planlıyoruz."

Proje çerçevesinde otopark, seyir terasları ve satış birimleri oluşturulacağını bildiren Gürsel, şöyle devam etti:

Bu kapsamda Fırat Nehri'nin kıyısında bulunan Rumkale, yerli ve yabancı turistlerin uğrayacağı mekanlar arasında yerini alacak. Fırat Nehri ile Merzimen Çayı'nın birleştiği, yüksek kayalarla örtülü tepe üzerinde konumlanan Rumkale, kentin yeni turizm yüzü olacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) Şube Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalarla, kentin turizmi hareketlenecek.

- 100 seyir terası kurulacak

Hem Fırat Nehri hem de Rumkale'yi yüksek bir noktadan gören eğimli yamaçlarda çok güzel bir seyir alanı olduğuna dikkati çeken Gürsel, şunları kaydetti:

"Bu günübirlik dinleme alanında yaklaşık 100 seyir terası kurulacak. Teraslar arasındaki bağlantı yollarını ise bölgenin kendi doğal malzemeleriyle kaplayacağız. Terasları, ahşap görünümlü, güneşe dayanıklı, doğal dokuyu bozmayacak malzemelerle tasarlayacağız. Projemizin 6 aylık uygulama süresi var. İhalesi yapıldı, yüklenici firmaya yer teslimi gerçekleştirildi. Projenin aplikasyonuyla işe başlandı. Bundan sonraki aşamada hızlı bir şekilde, turistlerin burayı en iyi şekilde kullanabileceği bir alanı hazır hale getireceğiz."

- Rumkale

Yavuzeli ilçesi Kasaba köyünün yakınında bulunan Rumkale, antik dönemden bugüne kadar "Şitamrat, Kal-a Rhomayta, Hromklay, Ranculat, Kal-at el Rum, Kal-at el Müslimin, Kale-i Zerrin (Altın Kale)" gibi isimlerle adlandırıldı.

Hazreti İsa'nın havarilerinden Johannes'in (Yuhanna) Roma döneminde Rumkale'yi mesken yaparak, kayadan oyma bir odada İncil'in nüshalarını çoğalttığı rivayet ediliyor.