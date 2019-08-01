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Rumlar Gölyazı’da âyin yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 11:16 | Son Güncelleme

Nilüfer Belediyesi tarafından aslına uygun şekilde restore edilerek kültürevi olarak hizmet veren Gölyazı’daki kilisede Rumlar âyin yaptı.Nilüfer Belediyesi tarafından aslına uygun olarak restorasyonu gerçekleştirilen ve yenileme çalışmalarının ardından Gölyazı Kültürevi olarak hizmete açılan eski Aziz Panteleimon Kilisesi’nde, Panteleimon’un bayram günü olan 27 Temmuz tarihinde âyin yapıldı.

Rumlar Gölyazı’da âyin yaptı

Nilüfer Belediyesi tarafından aslına uygun şekilde restore edilerek kültürevi olarak hizmet veren Gölyazı’daki kilisede Rumlar âyin yaptı.
Nilüfer Belediyesi tarafından aslına uygun olarak restorasyonu gerçekleştirilen ve yenileme çalışmalarının ardından Gölyazı Kültürevi olarak hizmete açılan eski Aziz Panteleimon Kilisesi’nde, Panteleimon’un bayram günü olan 27 Temmuz tarihinde âyin yapıldı. Bursa Valiliği’nin izniyle düzenlenen ayin, Bursa Metropolitliği başında bulunan ve Heybeliada Manastırı Baş Rahibi Erithron Piskoposu Kirillos tarafından gerçekleştirildi. Âyine Yunanistan’ın Kastoria (Kesriye) Apolyontlular Derneği ve Kavala Bursalılar Derneği’nin yanı sıra Selanik, Drama, Serez, Atina ve İstanbul’dan gelen çok sayıda Gölyazı kökenli Rum katıldı.
Nilüfer’in görkemli anıtlarından biri olan Gölyazı’daki Aziz Panteleimon Kültürevi, 2009 yılında Nilüfer Belediyesi tarafından aslına uygun bir şekilde restore edildi. 2014 yılından bu yana kültürevi olarak hizmet veren tarihî yapı, her gün yüzlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

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