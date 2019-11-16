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Rumlar, KKTC bayrağı yaktı (2)

DÜNYA HABERLERİ  | 16.11.2019 21:36 | Son Güncelleme

konuşan KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Rumları bayrak yakmaları nedeniyle kınadıklarını belirtti.

'RUMLARIN ZİHNİYETİ DEĞİŞMEDİ'
Olayın ardından Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Rumları bayrak yakmaları nedeniyle kınadıklarını belirtti. Rumların zihniyetinin değişmediğini ifade eden Tatar, "Rumlar, Ada’daki KKTC gerçeğini görmezden gelemez. Bu konuda görüntüler inceleniyor. Olaya karışanlarla ilgili biz gereken adımları atacağız. Rumlar bayrağın yakılmasına göz yumuyorlar. Bizler asla böyle bir şey yapmadık. Yapmayız da. Kabul edilecek bir durum değildir bu. Irkçı ELAM zihniyeti ile bir yere varılamaz" dedi.

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