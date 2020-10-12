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Rumlar Türk tarafına yürüdü... Olayı duyan Kıbrıs Türk halkı bölgeye akın etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2020 06:10 | Son Güncelleme

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki (GKRY) Derinya Sınır Kapısı’nda toplanan Rum Anorthosis’in futbol taraftar grubu , ellerinde havai fişekler ile Derinya Sınır Kapısı’nı kırdı, ara bölgeye meşaleler fırlattıp yangın çıkartı.Maraş’ın açılmasına tepki gösteren Rum eylemciler ellerindeki yunan bayrakları ile "Kıbrıs Yunandır" şeklinde slogan atarak Derinya Sınır Kapısına yürüdüler.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki (GKRY) Derinya Sınır Kapısı’nda toplanan Rum Anorthosis’in futbol taraftar grubu , ellerinde havai fişekler ile Derinya Sınır Kapısı’nı kırdı, ara bölgeye meşaleler fırlattıp yangın çıkartı.
Maraş’ın açılmasına tepki gösteren Rum eylemciler ellerindeki yunan bayrakları ile "Kıbrıs Yunandır" şeklinde slogan atarak Derinya Sınır Kapısına yürüdüler. Sınır kapısını kıran Rumlar Türk tarafında ki polis kontrol noktasına kadar yürüyerek ellerinde ki havai fişekleri atıp olay çıkarttı.
Bölgede Polis ve Askerin geniş güvenlik önlemi alması olaylar büyümeden durdurulurken yaşanılan olayların Türk tarafında duyulması rahatsızlığa yol açtı.
Kıbrıslı Türkler yaşanılan olayın duyulmasının ardından ellerinde Türk bayrakları ile Derinya kapısına Doğru yürüyüşe geçti.
Polisin geniş güvenlik önlemleri alması üzerine göstericiler Derinya kapısına ulaştı.
Polisin göstericileri uyarısı üzerine yüzlerce Kıbrıslı Türk KKTC sınır kontrol noktasında İstiklal marşı okuyup dağıldı.
KKTC güvenlik güçleri yaşanılan olayın ardından bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

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