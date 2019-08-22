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Rumlarda 'Anka' ve 'Bayraktar' endişesi!

DÜNYA HABERLERİ  | 22.08.2019 18:39 | Son Güncelleme

Ege ve Doğu Akdeniz’de görev yapan Türkiye'ye ait insansız hava araçları 'Anka' ve 'Bayraktar TB2’ler Rumlarda endişeye neden oldu.

Rumlarda 'Anka' ve 'Bayraktar' endişesi!

Rum Fileleftheros gazetesinin, 'Ege’den Kıbrıs’a ve Türkiye’ye kadar her şeyi tarıyorlar. Her hareketi kaydediyorlar ve hedefleri vurmaya hazırlar' başlığıyla verdiği habere göre; Türkiye, bölgede neler olup bittiğini kontrol altında tutuyor.

Türkiye'nin, Ege’den Kıbrıs’a ve Suriye’ye kadarki bütün bölgeyi taradığına dikkat çeken gazete, "Bu şekilde Ankara’daki siyasi ve askerî karar merkezlerine çok kıymetli veriler gönderiliyor" ifadelerine yer verdi.

'HER ŞEYİ KAYDETME OLANAĞINA SAHİP'

'Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs’ta olan hareketleri bilmek istiyor' diye devam eden gazete, Türkiye’nin, kendi çıkarlarını koruma maksatlı faaliyet gösterdiğini söylediği bu hava araçlarıyla 'özellikle askerî öneme sahip her şeyi kaydetme olanağına sahip olduğunu' vurguladı.

Kaynak: DHA


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ANKA Bayraktar

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Şu yunana bak yahu yahu avrupanın patronu var karşınızda ne bekliyordunuz aslanın payı büyük olur.
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