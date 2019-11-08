Rumlardan, 9 milyar 3 milyon dolarlık imza

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- Kıbrıs Rum yönetimi, tek yanlı olarak ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisindeki 12’nci parselde yer alan 'Afrodit' olarak adlandıran bölge için konsorsiyum şirketleri Noble Energy, Shell ve Delek ile 25 yıllık işletme izni anlaşması imzaladı. 2025 yılında başlayacak doğalgaz üretimi ile ilgili imzalanan anlaşmaya göre Kıbrıs Rum yönetimi, 18 yıl içerisinde yaklaşık 9 milyar 300 milyon dolar gelir elde edecek.

Afrodit bölgesindeki doğalgaz, deniz altından boru hattıyla Mısır’ın İdku LNG tesisine aktarılacak, burada sıvılaştırılıp Avrupa ve uluslararası piyasalara ihraç edilecek. Doğalgaz konusunda işletme izni ile ilgili olarak basın toplantısı ve imza töreni düzenlendi. İmza törenine Rum Enerji Bakanı George Lakkotripis ve Noble Energy, Shell ve Delek şirket yöneticileri katıldı. İmza törenine ABD, Birleşik Krallık ve İsrail’in Güney Kıbrıs’taki büyükelçileri de destek verdi.

İmza töreninde konuşan Rum Enerji Bakanı Lakkotripis, "Enerji programımız, hidrokarbon zincirinin tamamlanmakta olduğu bir sonraki aşamasına geçmektedir” dedi. Lakkotripis, Rum kesiminin sınırların belirlenmesinden, ruhsatlandırma, araştırma ve keşfe, şimdi ise işletme aşamasına geçtiğini belirtti.